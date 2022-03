Olena bakt taarten ten voordele van haar thuisland: “Mijn dochter wil niet weg uit Oekraïne”

Olena Zelinska uit Poelkapelle ziet met lede ogen het lijden in haar moederland Oekraïne aan. Daarom zet ze samen met enkele anderen een hulpactie op poten. “Niets doen is voor mij geen optie. Ik wil taarten bakken voor de mensen die daar blijven”, zegt Olena.

Olena Zelinska (43), niet te verwarren met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky waarvoor ze een enorm respect betoont, leerde haar man Patrick Van Beneden online kennen. “Ik ben afkomstig van de provincie Kiev en woon met mijn man in de Brugseweg in Poelkapelle”, vertelt ze. “ Onze eerste kennismaking verliep tijdens de geestdriftige passage van de Tour de France in 2014 in Poelkapelle.”

Vanya

Olena huwde met Patrick op de geboortedatum van haar overleden zoontje Vanya. “Mijn zoon Vanya was ongeneeslijk ziek, ondanks eerdere behandelingen in Moskou en Hongarije. Toch mocht hij school lopen in de derde kleuterklas van juf Griet Brusselle. Ondanks de taalbarrière had ik een enorm vertrouwen in haar en de zorg dat ze voor Vanya opnam. Mijn zoontje is gestorven op 24 mei 2015. Hij was toen zeven jaar”, vertelt Olena. Juf Griet organiseerde een wensendag voor Vanya. “Groen en een vlinder werden het symbool”, vertelt Griet. “Hij wilde politieman worden en die dag draaide alles rond hem. Ieder jaar houden we op zijn sterfdatum een stiltemoment. Hoe klein de klasgenootjes ook waren, ze herkenden de symptomen wanneer hij pijn had. Dan trok Vanya zich terug in zijn speciaal hoekje en stonden enkele kleuters hem bij. De kleuters van toen zitten nu in het eerste middelbaar en zijn Vanya nog niet vergeten. Herinneringen zijn blijvend. Zijn foto hangt op in de klas. Zolang ik lesgeef, zullen we hem blijven herdenken.” Olena ontpopte zich tijdens de coronaperiode tot verwoed hobbybakker. Haar grote voorbeeld is de Oekraïense architecte Dinara Kasko, die van taart kunst maakt. “Ook de desserts van Roger Van Damme zijn top. Zijn boeken helpen me ook om het Nederlands verder onder de knie te krijgen. Meester Ignace Thoma leerde me de Nederlandse taal aan.” Olena gaat via Greenhouse onder meer poetsen bij Ignace en Bea. Zo is de cirkel rond wie de Oekraïne-actie opzet.

Zelf kunnen we de oorlog niet stoppen, maar we kunnen wel solidair zijn

Panische angst

“Mijn hart stond stil toen ik van mijn dochter Angelica op 24 februari om 5.25 uur een sms kreeg dat Rusland Oekraïne binnengevallen was”, vertelt Olena. “Niemand geloofde dat het ooit zou gebeuren. Mijn dochter, die nog in Oekraïne woont, kan nog gedeeltelijk van thuis uit werken. Ze wil Oekraïne niet verlaten omdat haar vriend het land moet dienen. Ze slapen elke dag in een kelder. Mijn ouders hebben een boerderijtje met koeien en kippen. Verkoop van koeien is niet mogelijk omdat er geen markt meer is. Zij hebben het voordeel dat ze voedsel in voorraad hebben. Voor veel mensen is er nauwelijks eten en drinkbaar water. Niemand had verwacht dat het optreden van de Russen zo brutaal zou zijn. Ik heb neven en nichten in Rusland die niet geloven wat Poetin aan het aanrichten is. Ik geef niet graag commentaar op de gebeurtenissen om mijn dochter en familie ginder te beschermen. Ik wil niet dat ze opgepakt worden. In een eerste reactie leefde ik met een panische angst. Ik besefte nadien dat het toch niets uitmaakt om voortdurend in schrik te leven. Samen met Griet, Bea en Ignace is het bakken van taarten ons antwoord. Misschien kunnen we het leed door de steun wat verzachten.”

Solidariteit

Ruim 100 jaar geleden heerste in onze regio een verschrikkelijke oorlog. “Nu maken de mensen van Oekraïne hetzelfde mee. Veel mensen van Poelkapelle leven mee met de vrees van het gezin. Liefst willen we een stopzetting van de oorlog en vrede brengen. Zelf kunnen we dat niet realiseren. We kunnen wel solidair zijn”, menen Griet Brusselle en Bea Bentein. Daarom slaan ze de handen in elkaar om een taartnamiddag te organiseren. Die gaat door op vrijdag 25 maart tussen 15 en 18 uur in De Poelkring in Poelkapelle. Er kan gesteund worden door een stuk taart te eten en iets te drinken. “Er is ook een tombola waarbij drie Oekraïense taarten worden verloot. Deze taarten worden door hobbybakker Olena gebakken met recepten en taartvormen van de Oekraïense Dinara Kasko. De volledige opbrengst wordt op de rekening van het consortium 1212 gestort”, besluiten Bea Bentein en Griet Brusselle. (PCO)