Oldtimers staan centraal tijdens Cars & Wheels in Menen

Verleden jaar mocht Menen kennis maken met een gloednieuw evenement, genaamd Cars & Wheels. Deze autoshow was het zoveelste geesteskind van Lauwenaar Marc Buyck, die hij met het grootste plezier van de wereld uit zijn pollen had geschud.

“De eerste editie van Cars & Wheels was toch wel een stevig evenement met maar liefst 25 standhouders of deelnemers op de twee parkings van Waalvest Menen. We waren toen met vier man in het bestuur. Maar vandaag wordt het een monsterevenement om U tegen te zeggen”, vertelt Marc.

Op zaterdag 3 september zal Cars & Wheels hand in hand lopen met de jaarlijkse Wieltjesfeesten. De vier bestuursleden werden zomaar eventjes 15 man sterker bemand. “Ik en Marc zijn nog de ‘originele’ van verleden jaar. We bedachten dit Cars & Wheels-concept ook samen, dit was toen tijdens een voetbalwedstrijd. Het idee was een uniek mobiliteitsevent waarin alles dat rijdt of kan rijden aan bod zou kunnen komen”, zegt garagist Bas Pieters. Dit jaar wordt het een compleet nieuw concept waar eerder het begrip oldtimermeeting centraal staat.

Uitgebreid netwerk

Het voorzitterschap neemt Marc voor zijn rekening en Bas zal de deelnemende garagisten in goede banen leiden. Een derde man moest nog gevonden worden om dit trekkersteam te vervolledigen. “Dit vonden ze bij mij blijkbaar”, lacht Kristof Maes.

Bij een echt oldtimerevent mocht deze ondernemer van Sandwichpanelen, maar ook liefhebber van oldtimers zeker niet ontbreken. “Ik bezit zelf enkele oldtimers en ik ken ook héél veel liefhebbers van deze vroegere voertuigen. Dankzij mijn uitgebreid netwerk kon ik veel participanten aanspreken en warm maken voor ons evenement. Zaterdag verwachten we zeker en vast meer dan 300 deelnemers”, aldus Kristof.

Het was alvast een goede zaak om dit samen te gieten met de Wieltjesfeesten. “Het zal inderdaad dankzij deze samenwerking een groots gebeuren worden. Heel de site Waalvest zal vol met oldtimers staan en een groot deel van de Rijselstraat zal gesierd worden door de vele deelnemende garages”, zegt Marc.

Alles zal veilig en verkeersvrij gemaakt worden en de nodige randanimatie, met hapjes en drankjes, zal ruimschoots voorzien zijn. Muzikale ambiance zal er zijn met de Dixie-New Orleans Jazzband ‘De Coureurs’, een zootje ongeregeld met aanstekelijke deuntjes en meezingers. “Op de parking Waalvest zullen we het grootste groene terras hebben van Menen. De eerste 300 deelnemers krijgen van ons ook nog een goodiebag en gedenkplaat”, weet Kristof.

Peter Frederik

Peter van het hele gebeuren is niemand minder dan onze voormalige zwemkampioen Frederik Deburghgraeve. “Fredje zal ook nog eens worden rondgereden met een oldtimer door het centrum van Menen. Idem voor onze kersverse Wieltjesprinses en haar eredames”, zegt Marc. “We bedanken ook graag nog eens café Belfort op de Grote Markt, ons vergaderlokaal”, vervolgt Bas.

Cars & Wheels is geheel gratis en vindt plaats op zaterdag 3 september van 9 uur tot 18 uur. “Het treffen is voorzien voor wagens met een O-plaat of meer dan 30 jaar oud en inschrijven op voorhand is gevraagd, doch niet verplicht”, aldus nog Kristof.

“We heten dus iedereen meer dan welkom en we zijn ervan overtuigd dat Cars & Wheels een jaarlijks gebeuren zal worden”, besluit Marc. (Nicolas Verhaeghe)