Oldtimer- en rallywagens strijken neer in Home Vrijzicht

Patrick Mylleville is een fervent rallypiloot, die je vaak aantreft op Historic Rallywedstrijden. Hij verwezenlijkte ooit iemands droom om mee te rijden in zijn rallywagen, wat hem zoveel voldoening gaf. Het kon niet bij deze ene keer blijven. Marjan Sinnaeve, partner van, werkt in het woonzorgcentrum Home Vrijzicht in Elverdinge en suggereerde om eens langs te komen. “Wellicht zijn er heel wat autoliefhebbers onder onze bewoners. Wie weet kunnen we hen plezieren met een ritje”, vertelt ze.

“We maakten vrienden en kennissen uit het ‘milieu’ warm en op 12 september streken een 20-tal rally- of oldtimerwagens neer aan het woonzorgcentrum Home Vrijzicht. Heel wat piloten uit de rallywereld, oldtimerfanaten en familieleden van bewoners tekenden present, allen op vrijwillige basis. Onder de deelnemers mochten we trots de Belgische kampioen, Paul Lietaer verwelkomen.”

Bewoners kregen de kans om alle wagens te bewonderen en met de eigenaars kennis te maken. Sommigen waagden het zelfs een stapje verder te gaan en maakten een nostalgisch ritje met één van de wagens.

Denise Van Exem (89), bewoonster van het WZC en afkomstig uit Ieper stapte in de Ford Thunderbird uit 1957 van chauffeur Jean-Pierre Wicke. “Mijn zoon rijdt met een Porsche. Ik koos voor een oldtimer want ik kan niet in die rallywagens. Het was een tof ritje, met mooi weer en een open dak. Wat wil je nog meer ?”

Ook Joost Kimpe (63) uit Zillebeke waagde een ritje. “Ik was vroeger een fervente rallyfan. Geen enkele editie van de rally in Ieper miste ik. Het was al altijd mijn droom om in een Porsche te zitten en gelukkig kon ik mee met mede-organisator Patrick.

Ook dankzij de nauwe samenwerking met de Vrije Basisschool van Elverdinge, werden de leerlingen van het 4de tot en met het 6de leerjaar uitgenodigd op deze namiddag, wat voor de jonge snaken gegarandeerd plezier opleverde. Fries Decscamps uit Elverdinge en leerling aan het 4de leerjaar genoot van zijn ritje in de Ford Escort uit 1978 van Paul Lietaer. “Ik wist niet dat hij een kampioen was. Het was tof, snel, maar niet gevaarlijk. We slipten wel efkens in de modder, maar ik was niet bang”. (RLa)