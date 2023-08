‘Oldskool nacht van de kust’ brengt uitgaansleven terug naar ‘t zeetje

Tijdens het verlengd hemelvaartsweekend zet het Blankenbergse casino de deuren open voor een heuse ‘Oldskool nacht van de kust’, een hommage aan ‘t zeetje en zijn talrijke dancings van vroeger. “Tegelijk is dit ook een aanklacht tegen het verdwijnen van al die legendarische uitgaansplekjes: wat blijft er straks nog over voor de jeugd?”, zegt organisator Ben Mouling.

Oldskool Belgium katapulteert je terug naar de gouden jaren van het uitgaansleven in Vlaanderen. “We organiseren reünies voor de generatie feesters die elkaar in het uitgaansleven leerden kennen. Dertigers, veertigers en vijftigers die vroeger elke week uitgingen, zijn daar dikwijls nostalgisch naar en er zijn ook niet meer zo veel plaatsen waar ze nog leeftijdsgenoten kunnen tegenkomen”, zegt organisator Ben Mouling.

Daarmee zijn de retrofeestjes ook een soort aanklacht. “Wat blijft er straks nog over voor de jeugd? We willen de mensen eens doen stilstaan bij het feit dat het uitgaansleven iets heel delicaats, maar tegelijk o zo nodig is in een stad. Ouders nemen hun kinderen nu vaak mee naar onze oldskool feestjes, zo van ‘kijk eens hoe wij het vroeger deden’. Gsm’s zie je op onze dansvloer amper.”

Line-up of legends

‘Oldskool nacht van de kust’ wordt een hommage aan ’t zeetje en zijn talrijke dancings van weleer. De organisatie stelde een ‘line-up of legends’ samen met vier dj-duo’s die elk op hun manier het casino op z’n kop zullen zetten.

“Een symbolische locatie, pal in de vroegere Blankenbergse uitgaansbuurt. Lessek draaide in de Parasol en Kaffee Buitenland, maar staat ook samen met dj Cissen voor twee generaties Pancho Villa. Anthonio en Steve DK stonden dan weer wekelijks achter de draaitafels in de Zanzibar”, aldus Mouling.

Ook andere kustgemeenten kenden een bloeiend uitgaansleven. Zo had je in Oostende bijvoorbeeld de legendarische dancing Le Dôme, in de Langestraat. “DiMaro en Phil draaiden daar”, zegt Mouling. Junior Grassi en Stewie vertegenwoordigen dan weer de Lipps en de Viking, respectievelijk in Knokke en Oostduinkerke.

Afsluiter van zomer

“We mikken echt op de locals”, klinkt het. ‘Oldskool nacht van de kust – fin de saison’ wordt tevens de afsluiter van ‘Summer of 2023’ in het Blankenbergs casino. “We maken dankbaar gebruik van de indrukwekkende licht- en geluidsinstallatie van Nasty Mondays en Zillion. En aangezien wij de afsluiter zijn, spreekt het voor zich dat het dak eraf zal gaan. De dag erna kan iedereen immers rustig uitkateren”, klinkt het.

‘Oldskool nacht van de kust’ vindt plaats op maandag 14 augustus van 21 tot 5 uur. Anthonio en Steve DK draaien van 21 tot 23 uur, Lessek en Cissen van 23 tot 1 uur, Dimaro en phil van 1 tot 3 uur en Junior Grassi en Stewie van 3 tot 5 uur.