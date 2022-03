‘Old Car Drivers’ ontbijten samen en laten hun voertuigen zegenen op zondag 20 maart in Emelgem

Zes jaar geleden werd de vzw Old Car Drivers boven de doopvont gehouden door voorzitter Piet Heugebaert en zijn echtgenote Daisy Rommel. Maar al snelde groeide het ledenaantal en ook het bestuur werd verruimd.

De leden komen uit de ruime regio rond Izegem, en enkelen zelfs uit het buitenland. De Old Car Drivers organiseren regelmatig meetings en ritten voor oldtimers, wagens die dus ouder zijn dan 30 jaar. Ook hier gooide corona heel wat roet in het eten. Maar dat belet hen niet om nu de handschoen weer op te nemen. Op zondag 20 maart vindt in de Haaipanderstraat de traditionele ontbijtmeeting plaats. “Die morgen ontbijten we samen en komt de pastoor ook onze wagens zegenen. Daarna doen we een rondrit. Je kan die zelfstandig doen, of in groep. Er is ook een fotozoektocht aan verbonden.”

Artiestenavond

De avond voordien zal Emelgem mee kunnen genieten van een artiestenavond die ook in de tent – die aan het begin van de Haaipanderstraat staat opgesteld – wordt gehouden. “De toegang is gratis. Er komen verschillende artiesten optreden en Benito laten we afsluiten”, knipogen de andere bestuursleden naar Benny Dekimpe. “Dan is het meeste volk al huiswaarts.”

De Old Car Drivers hebben een goed gevuld programma vol meetings. De ontbijtmeeting is er eentje van, maar er zijn ook negen aperitiefmeetings aan het Frunpark en drie avondmeetings aan McDonald’s in Roeselare. Er zijn ook vijf ritten die zich buiten Izegem afspelen en daarnaast nog diverse activiteiten – van nieuwjaarsreceptie over een benefiet tot een clubfeest -die er praktisch voor zorgen dat er om de 14 dagen wel iets te doen is.