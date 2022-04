Okraleden in Varsenare springen weer op de fiets

Heel wat belangstelling voor de start van het fietsseizoen bij Okra Varsenare. Een kleine 40 senioren stonden met fiets aan de start om een gezapig tochtje af te haspelen.

“Goed dat we opnieuw gestart zijn”, zegt bezieler en oud-burgemeester Roland Verleye. “Vandaag zijn er al 35 mensen, de komende weken zullen er nog een aantal aansluiten. Een leuke bende. We starten het seizoen met afstanden langs fietsvriendelijke wegen van zo’n 30 à 35 kilometer.”

Die afstand groeit tijdens het seizoen naar een 45 à 50 kilometer. “Maar we houden het gezapig, de gemiddelde snelheid ligt rond de 15 kilometer per uur. Per jaar doen we zo’n 25 ritten, maar ook een vijftal dagfietstochten”, vertelt Roland Verleye nog.

De ritten worden uitgestippeld door een aantal fietsleden onder leiding van sportverantwoordelijken Roger Clarysse en Marie-Jeanne Deruytter van Okra Varsenare.

Zes begeleiders

“De aandacht gaat uiteraard naar rustige fietswegen en grote zorg voor de veiligheid door de aanwezigheid van minstens zes fietsbegeleiders, te herkennen aan hun oranje hesjes.” (PA)

Wie ook wil deelnemen met de Okra-fietsers, kan mailen naar roland.verleye@gmail.com.