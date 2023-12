Okra zet kaarterskampioenen in de bloemetjes

Tijdens de laatste kaarting van Okra voor het jaar 2023 vond ook de viering van de beste kaarters uit het voorbije kaartseizoen plaats.

Vijftien tafels streden daarnaast voor de eindejaarsprijs: twintig euro per tafel, te betwisten onder de vier deelnemers. Tussendoor mochten de kampioenen hun prijs in ontvangst nemen. Valentin Bekaert werd primus. “Het is niet de eerste keer dat ik hier op de beste plaats mag zitten”, lachte de kampioen. De ereplaatsen waren voor Bernard Balcaen en Firmin Velghe. Ook zij stonden vroeger al op de kampioenenfoto. Na Nieuwjaar start een nieuw seizoen voor tien kaartingen in d’Iefte. Nieuw wordt dat er één tafel zal kingen. Ook rummikub wordt tijdens de kaartnamiddagen betwist. (MVD/foto MVD)