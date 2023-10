OKRA viert 65ste verjaardag: “Dankzij actieve werking”

OKRA Ichtegem heeft haar 65ste verjaardag gevierd. In de Salons De Vrede tekenden 175 van de 230 leden present. “We danken ons succes aan ons actief programma en ons sterk bestuur.”

In 1958 werd OKRA, de grootste vereniging voor 55-plussers in Vlaanderen en Brussel, in Ichtegem opgericht. “Toenmalig onderpastoor Gaston Maeyens liep met de gedachte rond om een gepensioneerdenbond te stichten. Hij deelde dat idee met William Jansseune. Kort erna werd Maeyens echter pastoor in Oostkerke en viel alles stil”, vertelt voorzitter Rose-Marie Plyson. Uiteindelijk zou Jansseune samen met Michel Missiaen, Marcel Vanroose en medepastoor Lodewijk Willemeyns de vereniging écht laten starten. Oscar Vanzieleghem was de eerste voorzitter. “Op de eerste vergadering waren er al 63 leden, en dat groeide naar 151 in 1959.”

Elkaar ontmoeten

Nu telt OKRA in Ichtegem 230 leden. “Daaraan mag je nog zeventig bijleden toevoegen: mensen die lid zijn van OKRA in andere gemeenten, maar bij ons aan activiteiten deelnemen. We hebben een actief programma, met het hele jaar door fietsen, petanque, kaarten en rummikub op de kalender. En vijf keer per jaar organiseren we een feest. Mensen komen vooral omwille van de ontmoetingen. Echt jonge leden hebben we niet, omdat die nog vaak moeten gaan werken. Hoewel, onze jongere groep linedancers telt elke dinsdagmiddag zo’n zestig deelnemers, onder wie ook mensen van Koekelare en Gistel.”

“Waarom we zo’n goed werk leveren? Dankzij een actieve werking en een sterk bestuur. Zo delen we de ledenblaadjes persoonlijk rond, om contact met de mensen te behouden”, zegt Rose-Marie. “OKRA staat voor Open, ‘Kristelijk’, Recreatief en Actief – waarden die we tot op vandaag hanteren.” Rose-Marie wil, tot slot, het voltallige bestuur bedanken: Georges Jonckheere, Marie Gryp, Christina Smith, Patrick Vandamme, Gilbert Masschaele, Monique Vandendriessche, Ria Vandenbussche, Christine Tanghe, Anna Vanhooren, Diane Samijn, Diana Demuynck, Yves Maertens en Monique Oosterlinck. (TVA)