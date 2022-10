OKRA Sint-Lodewijk neemt afscheid van een boegbeeld

Tijdens het jongste ledenfeest bracht OKRA Sint-Lodewijk hulde Albert en Mariette Decroix-Nuytten, twee gedreven vrijwilligers van de bloeiende seniorenvereniging.

Albert Decroix werd 80 jaar en legde in de laatste maanden heel wat mandaten neer. “Alberts eerste engagement was het organiseren van twee busreizen per jaar”, verduidelijkt secretaris Frans Beunens. “Hij deed dat samen met zijn vrouw Mariette. Albert nam die taak over van Frans Vander Donckt die dat ruim 20 jaar deed. In mei van dit jaar organiseerden zij hun laatste OKRA-reis naar Koksijde met onder meer een bezoek aan de blindengeleidehondenschool.”

“Albert werd tien jaar geleden lid van het dagelijks bestuur van OKRA Sint-Lodewijk, dat nu als ‘team’ door het leven gaat. Hij was verantwoordelijk voor de reservaties en contacten bij de culturele dienst. Hij stond ook in voor de praktische organisatie van activiteiten in de buurthuizen. Albert was jarenlang vertegenwoordiger voor OKRA Sint-Lodewijk in de Deerlijkse seniorenraad. Hij was gedurende acht jaar verantwoordelijke voor het kubbspel en hield de jongste jaren ook ons fotoarchief bij.”

“Zijn vrouw Mariette is al sinds begin 2008 wijkverantwoordelijke en bezoekt maandelijks heel wat OKRA-leden. Dit engagement blijft Mariette invullen. Zij zijn twee gedreven vrijwilligers die onze bloeiende OKRA-vereniging mee helpen gestalte geven. Een oprechte bedankt voor beiden.”