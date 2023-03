OKRA Sint-Lodewijk mag 283 wandelaars verwelkomen tijdens veertiende editie van de regiowandeling

Met 283 deelnemers en een vlekkeloze organisatie werd de veertiende editie van de regiowandeling van OKRA Sint-Lodewijk een succes over de hele lijn.

“De wandelaars kwamen uit 23 trefpunten”, verduidelijkt Frans Beunens. “De grootste groepen kwamen uit Sint-Lodewijk zelf (52), Deerlijk (33), Bellegem (32), Zwevegem (24), Sint-Denijs (22) en Avelgem (19). Ze wandelden allemaal een of meer lussen van de drie uitgepijlde wandelingen van 3, 4 of 6 km. Na de wandeltocht zat de sfeer er goed in in het barstensvolle Buurthuis Sint-Lodewijk. We konden rekenen op de medewerking van 25 vrijwilligers om alles in goede banen te leiden.” (DRD)