Het was feest bij Okra Passendale in PC De Craeye. De leden die in 2024 hun tachtigste verjaardag mochten vieren, werden in de bloemetje gezet. Op de foto zien we vooraan Rafaël Verhelst, Greta Ghesquiere, Godelieve Verleye, Rika Samoy, Erna Samoy, Roza Rooze, Andrews Dejonkheere en Noël Popelier in het gezelschap van de verantwoordelijken van de de plaatselijke Okra-afdeling. (foto ZB)