Okra Oostrozebeke viert zijn kampioenen

Tijdens de jaarlijkse viering heeft Okra Oostrozebeke zijn kampioenen in de bloemetjes gezet.

Okra Oostrozebeke is met zijn 250 leden veruit de sterkste vereniging van het dorp. Dat heeft het vooral te danken aan het uitgebreide aanbod aan activiteiten, waardoor iedereen er iets vindt naar zijn goesting. Eén van de gezamenlijke activiteiten is de jaarlijkse kampioenenviering waarbij alle leden de voeten onder tafel mogen schuiven. Tussendoor werden ook de diverse kampioenen in een hulde betrokken.

In het kaartspelen waren de kampioenen Hervé Vanhee en Linda Vandersyppe, in het bowlen waren Freddy Desplenter en Hilde Vanesbrouck iedereen te slim af. Bij het fietsen mochten Luc Declerck en Marleen Martin hun trofee afhalen.

Lucrèse Devos was dan veel te sterk voor de concurrentie in het Rummikubben. De petanquekampioenen waren Raf Duyvejonck en Rosette Vullers en om af te sluiten mocht André Debacker als winnaar het kampioenschap teirlingbak afsluiten.