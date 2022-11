Okra Meulebeke beloont winnaars zoektocht

Okra Meulebeke heeft duidelijk de wind in de zeilen. De ledenteller staat op 350. “Een aantal om fier op te zijn”, aldus teamleidster Myriam Sabbe.

“Het is overduidelijk dat onze leden de activiteitenkalender van Okra Meulebeke ten zeerste appreciëren”, zegt Myriam Sabbe. “Praktisch elke dag valt er een activiteit te beleven. Zo startten we enkele maanden geleden met paddel, wat nu enorm in trek is. Ondertussen staat ook bowling op ons activiteitenprogramma. De schitterende werking en de bloei van onze vereniging hebben we vooral te danken aan de 12 bestuursleden, de 25 contactpersonen en nog zo’n veertigtal vrijwilligers die ons bijspringen wanneer nodig”, gaat Myriam verder.

“Deze zomer organiseerden we de vijfde editie van onze fotozoektocht. De deelnemers konden kiezen uit drie parcours van 4, 8 en 42 km. De korte afstanden waren allemaal op Meulebeeks grondgebied, voor de 42 km deden we ook de buurgemeenten aan. Maar liefst 215 fietsers namen deel. Sommigen kwamen uit Ieper, Waregem, Evergem en zelfs uit Kalmthout. Mijn dank gaat hier naar Eric Neirinck die als gepassioneerd fotograaf en opsteller van zoektochten alles in prima banen heeft geleid”, besluit Myriam.

De winnaars zoektocht 4 km: 1. Erna Lefevre (Waregem), 2. Willy Dewaele (Wingene), 3. Lucrece Waegebaert (Meulebeke). Zoektocht 8 km: 1. Jacques Michielsens (Tielt), 2. Iggy Witdoek (Kortemark), 3. Marc Vankeirsbilck (Meulebeke). Zoektocht 42 km: 1. Leona Vervaeke (Meulebeke), 2. Dirk Stevens (Tielt), 3. Marc Devrieze (Aarsele).

De winnaar van elke zoektocht ontving uit handen van schepen Jean-Marie Gunst de trofee van de gemeente.

