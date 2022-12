Okra Krombeke huldigt jubilarissen tijdens Herfstfeest

Het is al jarenlang een traditie dat men bij Okra Krombeke tijdens het jaarlijks herfstfeest de jubilarissen een geschenk overhandigt.

Op de foto herkennen we vooraan Kamiel Hoorelbeke die 80 jaar werd, Willem Vantomme die 60 jaar gehuwd is met Gerarda Boury die achter hem staat, de 90 jaar oud geworden Lucien Descamps, teamleidster Rita Vandamme die 50 jaar gehuwd is met Frans Vandewalle die achter haar staat en Willy Vandenberghed die ook al 80 levensjaren achter de rug heeft. Achteraan vinden we bestuurslid Jeanne Vandenbruaene, de gevierde Gerarda Boury, bestuurslid Mariette Roelstraete, de gevierde Frans Vandewalle en bestuurslid Paula Lamaire.

(PC/foto MD)