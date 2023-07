Okra is 75 jaar actief in Harelbeke

Naar aanleiding van haar 75ste verjaardag is Okra Harelbeke ontvangen op het stadhuis. Okra behartigt de belangen van 55-plussers. Voorzitter Rosanne Mestdagh doet het verhaal.

Het aanbod van Okra bestaat onder meer uit fietstochten, museumbezoeken, voordrachten, bloemschikken, kooklessen en reizen.

In de archieven zijn de eerste notities over het oprichten van een ‘Ouderlingenbond’ terug te vinden in 1947. Het jaar daarop richtte het bestuur van het Kristen Werkersverbond een ‘bond voor gepensioneerden’ op. “Aangezien ze geen productieve arbeid meer konden verrichten, voelden ze zich afgeschreven. Het ACW bracht ze samen aan de koffietafel om een kaartje te leggen en op die manier ze wat gezelligheid te bezorgen.”

Geleidelijk steeg het aantal leden tot 260 in 1960. In 1964 werd een kaartersclub opgericht. In 1970 werd Maria Vanlokeren de eerste vrouwelijke voorzitter. “In die periode groeide de KBG uit van een bond voor gepensioneerden tot een beweging voor gepensioneerden: het bracht mensen samen en zette hen ook in beweging.” De groep haalde een piek van 500 leden. In 1998 werden het zangkoor Jonge Harten en de dansgroep Edelweiss opgericht.

Kieskeuriger

Vanaf 2000 werd het moeilijker om nieuwe leden aan te trekken. “De mensen werden minder happig om zich te engageren in een vereniging.” In 2006 werd de naam gewijzigd naar Okra (trefpunt 55+). “De sterke toename van de groep tussen 55 en 65 jaar, de babyboomers, blijft een grote uitdaging voor Okra. Nieuwe generaties senioren verschillen immers van hun voorgangers. Ze zijn kritischer, hoger geschoold, mobieler, kapitaalkrachtiger en kieskeuriger. Het is een generatie die op het vlak van individualisering erg verschilt van de voorgangers, de Cardijngeneratie. Het sociaal-cultureel werk zal meer rekening moeten houden met de diverse levenslopen en levensstijlen.”

Okra wil ook op het beleid wegen. “In 2008 werd het Zilverboek opgemaakt, waarin de noden van de senioren opgenomen worden. Mobiliteitsproblemen en de lange wachtlijsten in de rusthuizen zijn punten waaraan we werken en waarvoor we plaatselijke politici benaderen.”

In 2016 kwam er een fusie tussen Okra Stasegem en Okra Harelbeke. Naast voorzitter Rosanne Mestdagh maken administratief verantwoordelijke Johan Vandeputte, financieel verantwoordelijke Ronan Simoens, Willy Verhenne, Willy Messiaen, Omer Delporte, Laurette Vandorpe, José Cneut en Rosemie Verbrugge deel uit van het bestuur. Het ledenaantal stagneert nu rond de 300. Maandelijks krijgen ze het blad Magazine en het krantje Okrant.

(Peter Van Herzeele)