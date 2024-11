In feestzaal Te Velde vond het ledenfeest van Okra Ieper Centrum plaats waarop de jarigen en gouden jubilarissen gehuldigd werden en een geschenk ontvingen. Op de foto zien we vooraan v.l.n.r. Rita Chercie (80 jaar), Henri Doom (90 jaar) Lieve Boedts en Luc Callens (50 jaar getrouwd), Paula Pype (90 jaar) en Robert Goethals (80 jaar). Achteraan v.l.n.r.: Okra-bestuursleden Gilbert Maelstaf, Rosette Six, teamleider Roos Devos, Marc Descamps, Donita Kesteloot en penningmeester Noël Beddeleem.