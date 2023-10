Okra Heestert bestaat 70 jaar en viert dat in OC Malpertus

De Heestertse afdeling van seniorenvereniging Okra bestaat 70 jaar. De vereniging vierde dat onlangs in OC Malpertus.

De vereniging kende zijn ontstaan in 1953 toen twee ACW-gemeenteraadsleden, Charles Gobert en Richard Vantieghem, KBG-Heestert oprichtten. KBG, wat stond voor Kristelijke Beweging voor Gepensioneerden, was tot in 2006 de naam van het huidige Okra.

De twee gemeenteraadsleden vonden enkele vrijwilligers die hun schouders zetten onder de KBG-werking. “Algauw werden activiteiten georganiseerd die nu nog bekend in de oren klinken. Ik denk dan aan het Kerst- en Paasfeest, de daguitstappen, enz. In de schoot van KBG groeide zelfs een heuse kaartersclub die nog steeds actief is en geregeld in de prijzen valt.”, vertelt ons voorzitster Josiane Hugelier.

Eigen volksdansgroep

Okra Heestert was ook de eerste afdeling met een eigen volksdansgroep. “Op initiatief van de toenmalige voorzitter, postmeester Jozef Dejonckere, werd hier in 1978 de eerste KBG-volksdansgroep opgericht. Die stond onder leiding van Lieve Byttebier die nagenoeg gans Vlaanderen doorkruiste om talrijke volksdansinitiatieven in goede banen te leiden.”

In 2006 transformeerde KBG naar Okra. “Dit staat voor Open, Kristelijk, Respectvol en Actief.”, verduidelijkt Josiane het letterwoord.

Hun 70-jarig bestaan kon men niet ongemerkt voorbij laten gaan. Men begon met een aperitiefconcert waarop de nodige feesttoespraken niet mochten ontbreken. Tussen de liedjes van de plaatselijke Kon. Fanfare Sint-Cecilia door, mocht voorzitter Josiane Hugelier de aanwezigen toespreken. Ook Mark Desoete, directeur Okra-nationaal was aanwezig en sprak het gezelschap toe.

Na het aperitiefconcert volgde nog een middagmaal en was er gezellig samenzijn in de namiddag bij een kopje koffie en een stukje taart. Er werden ongetwijfeld veel herinneringen opgehaald, maar ook plannen gemaakt voor nieuwe activiteiten.