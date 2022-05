Okidoo in Oostende zorgt voor beter mentaal welzijn bij kinderen

Al dertien lagere scholen maakten kennis met Okidoo, het project rond mentaal welzijn bij kinderen van vrouwenserviceclub Kiwanis Mercator Oostende. Zeven nieuwe coaches zijn in opleiding.

Okidoo (Oostendse Kinderen In Dialoog met Onderwijs en Ouders) ontstond vijftien jaar geleden onder impuls van damesserviceclub Kiwanis Mercator Oostende na de dood van Bart Bonroy (2007) waarbij de aanleiding een discussie was over een sigaret. Christine Verhaghen: “We hebben toen beslist om al onze steun te geven aan één project. Okidoo geeft lessen in het lager onderwijs van beide netten waarbij het mentaal welzijn centraal staat en we hen mentaal sterker willen maken, waarbij ze zich beter kunnen uiten en in situaties beter overeenkomen met mensen die conflicten met hen zoeken.”

In klasverband

Gespecialiseerde coaches geven per klas acht sessies waarbij er gewerkt wordt aan verbeterde concentratie, het bewuster omgaan met emoties waardoor het zelfvertrouwen van de leerlingen stijgt. Er wordt gebruik gemaakt van mindfulnesstechnieken. “De coaches roepen de klas samen. De kinderen zitten op matjes en dus kan Okidoo niet in de klas. En ook de leerkrachten nemen steeds deel, zodat ze weten wat er leeft en ze bepaalde technieken uit onze sessies kunnen gebruiken in de klas, als het even te heftig wordt. Daarna doen ze oefeningen om tot rust te komen, hoe ze in dialoog kunnen treden met andere mensen in conflictsituaties of hoe ze hun emoties of problemen uiten.”

Er werd gestart in basisschool Westdiep en inmiddels is Okidoo danig gegroeid. De serviceclub richtte vijf jaar geleden een aparte vzw op. Therapeute Bianca Dugardin: “Ook de pandemie heeft een impact op de kinderen. We merken dat de kinderen na de pandemie wel angstiger zijn. Inmiddels krijgen 1750 kinderen van de tweede en derde graad van het lager acht sessies per jaar, gebundeld na elkaar zodat de kinderen echt een Okidoo-bad krijgen en het niet verspreid wordt over het hele schooljaar voor de paasvakantie voor optimale impact.“

Oostendse steun

Door de steun van de stad Oostende, 5000 euro per jaar, kunnen steeds meer scholen intekenen op het programma. Schepen Natacha Waldmann (Groen): “Mentaal welzijn bij kinderen is erg belangrijk. We zijn blij dat er scholen bijkomen en dat steeds meer kinderen veerkrachtiger worden gemaakt dankzij het project. Want er wordt van hen steeds meer verwacht. We verhoogden het budget van 3.000 naar 5.000 euro.”

Freinetschool De Zonnebloem (Ieperstraat) en leefschool De Vlieger (Rogierlaan) zijn de twee nieuwe scholen in het project. Er is ook al een wachtlijst voor scholen om in te stappen. Om dat op te vangen leidt Okidoo momenteel zeven nieuwe coaches op waardoor de huidige pool van drie therapeuten fors wordt uitgebreid. ”We zouden graag alle lagere scholen in Oostende bereiken”, luidt het bij Okidoo. (efo)