Oekraïner Andre ooit als tolk in de Westhoek, nu gevangen in Kiev: “Die raket sloeg enkele meters van ons appartementsgebouw in. Dat geluid vergeet ik nooit…”

Als twintiger kwam Andre verschillende zomers naar de Westhoek als tolk voor de vzw SOS Tsjernobylkinderen. Een organisatie die Oekraïense kinderen naar België op vakantie liet komen. Nu slaapt Andre (45) met zijn vrouw Ksenia (44) en hun zoon Mykola (10) – die een mentale beperking heeft – in een schuilkelder. Hun appartement is onbewoonbaar door de bombardementen. “Mykola begrijpt dat er iets veranderd is en huilt elke dag. Hij wil naar huis of in ieder geval in zijn eigen bed slapen en niet op de vloer van een schuilkelder.”

“Die raket sloeg in op een paar meter van ons appartementsgebouw. Dat geluid vergeet ik nooit. Veel mensen lagen te slapen.. De appartementen in de buurt van de explosie zijn zwaar beschadigd. Ons appartementsgebouw ligt ook in die buurt en is gelukkig niet verwoest. We hebben enorm veel geluk gehad”, zegt Andre (45). Samen met zijn vrouw Ksenia (44) en hun zoon Mykola (10) woont hij in Kiev. Hun appartement is onbewoonbaar. Het gezin besliste om in Kiev te blijven, familieleden sloegen al op de vlucht. “De ramen van veel appartementen zijn gebroken en dat is ook het geval van nabijgelegen gebouwen, waaronder een kleuterschool. Ons appartement heeft wat opknapwerk nodig, maar is gelukkig niet verwoest.” Het gezin verblijft momenteel bij familieleden, niet ver van hun eigen appartement.

Veilige haven

De Oekraïner Andre leerde het gezin Mahieu uit Heuvelland kennen als tolk voor de vzw SOS Tsjernobylkinderen. De 10-jarige Anna beleefde fantastische zomers bij het gezin Mahieu. “In 2003 kwam Anna voor het eerst bij ons op vakantie. Andre was de tolk die met haar meereisde, want wij spraken geen Oekraïens en Anna sprak geen Nederlands. Anna kwam 9 zomers bij ons op vakantie en Andre reisde enkele zomers mee. We bleven altijd contact houden. Het Eurovisiesongfestival kijken we bijvoorbeeld samen via een livestream en in 2011 werden we allebei voor het eerst ouder. Hij van een zoontje en wij van een tweeling..”, klinkt het bij de familie Mahieu.

“Andre en zijn gezin zijn echt vrienden geworden en Anna is als een dochter voor ons. Het is hartverscheurend wat er momenteel gebeurt. Vorige week, na de bomaanslagen in Kiev, belde Anna ons om 7 uur ‘s morgens op: “Er gebeurt hier iets verschrikkelijk! Mag ik komen”. Wij wisten toen nog niet wat er gebeurd was, maar hoorden wat later over de bombardementen.. We zeiden dat ze in de wagen moest springen en moest rijden tot ze over de grens was. Haar moeder en grootmoeder wilde ze niet achterlaten en dat begrepen we, dus zeiden we dat ze hen maar moest meenemen. Ze was bang en durfde niet vluchten, dat beklaagt ze zich nu…” Bij het gezin Mahieu zijn Anna en haar familie en Andre en zijn gezin welkom. “De werken die we deden aan een ruime logeerkamer met kamer en zithoek zijn in stroomversnelling gegaan. Afgewerkt is het niet, maar het kan onderdak bieden als ze het nodig hebben. Het is onrechtvaardig wat er gebeurt en we hopen dat ze veilig blijven. We proberen met zowel Anna als Andre contact te houden. Moesten we kunnen gaan we hen halen.. Ze weten dat ze bij ons een veilige haven hebben als ze in België raken.”

Schuilkelder

Andre’s zoon Mykola heeft een mentale beperking, wat de situatie voor het gezin niet vergemakkelijkt. “In ons geval kost het normaal veel meer tijd om uit te leggen wat er aan de hand is en moeten we hem uitleggen of een situatie goed of slecht is. Nu heeft hij natuurlijk begrepen dat er iets is veranderd. We wonen niet in ons eigen appartement, maar verblijven bij familieleden. ‘s Nachts gaan we meestal naar de schuilkelder. Niet te geloven dat ik ‘meestal’ gebruik…”, zucht Andre. “Mykola huilt elke dag. Hij wil naar huis of in ieder geval in zijn eigen bed slapen en niet op de vloer van een schuilkelder.”

Vluchten zit er voor het gezin voorlopig niet in. “Voor mannen is het momenteel onmogelijk om de grens over te steken. Ik zou verplicht worden om in het leger te treden”, zegt Andre. Hij is leraar tolk aan de universiteit van Kiev. Alle werk wordt opgeschort tot een verordening die pauze intrekt. “Het zou goed zijn om op een veiligere locatie te kunnen verblijven, maar onder dergelijke omstandigheden moeten we onze strijders op alle mogelijke manieren helpen. We leven in constante angst en gevaar, maar we panikeren niet. De foutieve informatie die de wereld wordt ingestuurd geloven én verspreiden we niet. Het leger zullen we helpen als we kunnen. Als er veilig transport zou zijn naar België, zou ik de keuze maken om met mijn gezin te vluchten. Maar op dit moment is het niet veilig. Russische troepen durven op burgers te schieten. Ik hoop vooral dat Oekraïne, land en lucht, opnieuw veilig worden zodat er niet moet gevlucht worden.”

Hersenziek

De oorlog in Oekraïne woedt ondertussen al 8 jaar, toch komt de concrete aanval als een verrassing. “Voor een lange periode waarschuwde de Amerikaanse president ons dat Rusland de oorlog aan het plannen was en onze autoriteiten verkondigden dat ze alles onder controle hadden. Eerst dachten we: ‘hoe wisten de Amerikanen zoveel?’ Nu realiseren we ons dat ze het met opzet deden, om te voorkomen dat Rusland de onverwachte acties zou ondernemen. En onze autoriteiten deden, door te zeggen dat alles in orde was, hun best om paniek te voorkomen. Niemand geloofde dat Rusland daar echt aan zou beginnen. Het leek en lijkt nog steeds zo hersenziek. Het was wel degelijk een verrassing wat er gebeurde.”

Voor het gezin ziet elke dag er ondertussen hetzelfde uit. “In de ochtend telefoneren we naar familie en vrienden. Overdag gaan sommigen van ons winkelen en daarmee bedoel ik dat we op zoek gaan naar wat er te koop is. Veel van de voedingswinkels zijn open, maar het is erg moeilijk om brood, tarwebloem en water te kopen. De rest van de dag blijven we binnen om op de hoogte te blijven van het nieuws. ‘s Avonds en ‘s nachts proberen we te slapen; dat is soms in het appartement, soms in de schuilkelder. Elke avond beslissen we waar we zullen slapen. Ondertussen is slapen ‘proberen te slapen’ en luisteren naar elk stilste geluid geworden. Het is mogelijk om korte periodes te slapen en dat gaat meestal ook gepaard met een nachtmerrie”, vertelt Andre.

Surrealistische realiteit

Hoe de situatie zal evolueren, zegt Andre liever niet luidop. “Oekraïners zijn veel bijgeloviger dan Belgen. Ik durf niet hardop te zeggen wat ik denk over de evolutie van deze situatie. Als het iets goeds is, wil ik dat het gebeurt. Ik weet dat het vreemd is, maar het is zo. Ik kan zeker zeggen dat ik me optimistisch voel. De volledige situatie voelt als een surrealistisch delirium, die de realiteit blijkt te zijn. Had ik ooit gedacht dat ik mijn zoon zou opvoeden tijdens een oorlog? Nee. Na het begin van de eerste fase van de oorlog – 8 jaar geleden met de aanslag op de Krim en het oosten van Oekraïne – dacht ik dat het probleem op een vreedzame manier zou worden opgelost”, vertelt Andre.

“Hoe mensen ons kunnen helpen is één van de moeilijkste vragen. Wat de media betreft: de waarheid publiceren en de situatie benoemen zoals ze is. Rusland begon de aanvalsoorlog in ons land. Het werd niet geprovoceerd. Ze proberen niet alleen het leger te vernietigen, maar ook de bevolking en de civiele plaatsen zoals ziekenhuizen en kleuterscholen. De communicatiekanalen proberen ze te vernietigen om zo de verspreiding van informatie tegen te gaan. Rusland wil valse informatie over de Oekraïense overheid verspreiden zodat wij het geloof in onze regering en ons leger verliezen. We geven niet op, in het straatbeeld zie je ‘F*** you, Russische soldaat’ of ‘F*** you, Russisch leger’… Het Internationale Legioen werd opgericht voor de buitenlanders die ons willen helpen om Oekraïne te verdedigen tegen Rusland. Wie wil aansluiten, heeft geen visum nodig”, zegt Andre. “Het Oekraïense volk is nog nooit zo verenigd geweest. Natuurlijk willen we onze lucht beschermen tegen de vijandelijke luchtvaart. We zijn allemaal dankbaar voor alle hulp. Als we lezen of horen hoeveel mensen in zoveel landen ons steunen, dan verdwijnt alle wanhoop.”