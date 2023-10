Oekraïne bedankt België met ludieke video en ook ‘het beste bier’ Brugse Zot: “Grote verrassing, maar ook compliment dat ze bij bieren aan ons denken”

Met een ludieke video op X – het voormalige Twitter – wil het ministerie van Defensie van Oekraïne België bedanken voor hun steun en specifiek voor hun hulp met de F-16 Gevechtsvliegtuigen. Maar daar is tot op vandaag nog altijd discussie over in De Kamer. In de ludieke video komt ook het bekende bier ‘Brugse Zot’ voor. “Wij waren erg verrast door die publicatie en het is een compliment dat er bij speciale bieren aan ons wordt gedacht. Maar wij wensen geen standpunt in te nemen rond die politieke kwestie van bewapening”, klinkt het bij de brouwerij Halve Maan in Brugge.

Het ministerie van Defensie van Oekraïne deelde donderdag een ludiek filmpje op hun X-account. In dat filmpje bedankten ze België voor de steun. Daarbij halen ze enkele wereldberoemde elementen aan van ons land, zoals Jean-Claude Van Damme, de lekkerste chocolade en het beste bier.

En in die video was de Brugse Zot, het speciaalbier van brouwerij Halve Maan het enige bier dat in beeld gebracht werd. “Wij waren erg verrast toen we dat filmpje zagen. Het is ergens wel een compliment dat er bij speciaalbieren van België direct aan ons gedacht wordt. Maar wij willen ons niet mengen in de hele politieke kwestie rond de bewapening van Oekraïne”, klinkt het bij de brouwerij Halve Maan.

Our Blue Birds will prevail over NIGHT.

Thank you, Belgium!

🇺🇦🤝🇧🇪 pic.twitter.com/YN76xzvMzn — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 4, 2023



F-16 Gevechtsvliegtuigen

Het ministerie van Defensie van Oekraïne bedankt België dat zij het laatste land zijn dat recent bij de F-16 Coalitie onder leiding van Nederland en Denemarken stapte. Dat zou volgens het filmpje op Twitter hen ‘de vleugels geven om hun vrijheid terug te winnen’. Maar voorlopig helpt België alleen bij het opleiden van de Oekraïense piloten.

In de Kamer werd er woensdag nog volop gediscussieerd of het al dan niet mogelijk is om F-16 Gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne te leveren. Volgens minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) is het niet onmiddellijk mogelijk om dat te doen. Maar door de discussies tussen de partijen zal die mogelijkheid nu technisch onderzocht worden.