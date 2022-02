Oekraïense VIVES studenten betogen op Brugse Markt

Vrijdagnamiddag betoogden tien Oekraïense studenten van Hogeschool VIVES samen met een dertigtal Oekraïense Bruggelingen op de Markt tegen de Russische inval in het Oost-Europese land.

Begin deze maand zijn zestien Oekraïense studenten via een Erasmus-project in Brugge en Kortrijk beland, waar ze een semester les volgen aan de twee campussen van Hogeschool VIVES. Tien van hen zitten op kot in Brugge, zes in Kortrijk. Het gaat om studenten van Ivan Franko State University in Drohobych uit de opleidingen, sociaal werk, onderwijs, business en ergotherapie.

“Door corona zijn er twee jaar lang geen uitwisselingsstudenten geweest, bijgevolg zijn er dit jaar extra veel studenten uit Oekraïne”, vertelt Tine Ternest, coördinator ‘internationalisering’ bij VIVES. “We doen al wat we kunnen om hen te ondersteunen, er is ook individuele psychologische begeleiding voorzien.”

Stop Putin

De student, die het bordje “Stop Putin” in de handen houdt, vult in het Engels aan: “Wij wonen in Drohobych, in het westen van Oekraïne. Maar de Russen zitten overal in ons land. Ik heb contact gehad met mijn ouders, ze zijn bang. Het is verschrikkelijk, die oorlog moet stoppen. Er moet een einde gesteld worden aan de inval van de Russen.”

Enkele tientallen Oekraïners en één Wit-Rus die in Brugge wonen, betuigden hun solidariteit met de studenten en met het nodlijdende Oekraïense volk.