Oekraïense Tieltse Vira Batyr, van wie de vader in conflictgebied woont, kijkt met verontwaardiging naar conflict: “Leven al weken in onzekerheid”

De spanningen tussen Oekraïne en Rusland blijven hoog oplopen en de vrees voor een Russische inval in het Oost-Europese land groeit. Vira Batyr (40) ziet het met lede ogen aan. Zelf verhuisde de Oekraïense zeventien jaar geleden naar België, maar haar vader woont wel nog steeds in Oekraïne. Meer bepaald in Marioepol, een havenstad in het zuidoosten van Oekraïne. “We zijn verontwaardigd, boos, maar ook erg ongerust”, vertelt Vira.

Marioepol is een stad aan de grens met de huidige Donetskrepubliek, het gebied dat het Russische parlement dinsdag erkende als onafhankelijke staat. De vader van Vira Batyr, een man van 70 jaar, woont er sinds vijf jaar geleden. “Aanvankelijk woonde hij in Donetsk zelf, maar toen de bombardementen en beschietingen er toenamen, is hij gevlucht”, vertelt Vira, die als juriste aan de slag is bij Global Estate Group. Nu is de situatie echter ook in Marioepol aan het escaleren, waardoor de ongerustheid over het lot van haar vader groeit. “Voorlopig staan mijn broer, die in Polen woont, en ik gelukkig nog in contact met mijn vader, maar de ongerustheid is wel enorm. We spraken hem vandaag nog en adviseerden hem om zijn koffer te maken, zodat hij meteen kan proberen vluchten indien nodig.”

Meer kan ze echter niet doen, en dat knaagt. “We staan gewoon machteloos”, zucht ze. Ook de twijfel is enorm. “Moeten we onze familie nu al laten vluchten? Wachten we nog even af? Wie weet welke vervoersmogelijkheden en communicatie nog mogelijk zal zijn eens het conflict helemaal escaleert. Het wordt immers nu al steeds moeilijker om de regiogrenzen over te steken. We leven al weken in onzekerheid en de situatie blijft zich maar in negatieve zin ontwikkelen.”

Die machteloosheid brengt bij Vira, die zelf pro-Oekraïens is, ook een zekere bangheid met zich mee. “De uitspraken waarin Poetin aangeeft dat hij bereid is om Oekraïne binnen te vallen, zijn ronduit huiveringwekkend”, vertelt ze. “En de sancties waarmee gedreigd wordt, lijken hem zelfs helemaal niets te kunnen schelen. Hij lacht er eens goed mee en that’s it. Ik vrees ook dat op militair vlak niemand zijn nek zal willen uitsteken, want iedere grootmacht heeft zijn eigen belangen. Een nadeel daarbij is volgens mij ook dat Oekraïne, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Baltische staten, geen deel uitmaakt van de NAVO. Net daarom waagt Poetin zich in Oekraïne veel verder.”

Vira, die zelf twee kindjes heeft – “Die nog te jong zijn om hiermee bezig te zijn” -, vreest dan ook het ergste. “Het conflict sluimert natuurlijk al langer, maar op korte termijn zie ik het niet goed komen. Ik hoop dat de situatie op termijn wat bekoeld en er nieuwe inzichten of oplossingen zich aanreiken, maar voor de komende maanden ben ik heel pessimistisch. Het is al langer de grote droom van Poetin om alle voormalige Sovjetrepublieken onafhankelijk te maken om ze uiteindelijk onder Russisch bewind te krijgen. En hoewel ik denk dat het hem uiteindelijk niet zal lukken, zal het bloedvergiet op de korte termijn enorm zijn en zal het conflict enorm veel levens kosten.” (TM)