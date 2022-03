Oekraïense Svetlana die in Lendelede woont ongerust over lot familie

Voor Svetlana Gezha die met haar man Bart in de Oudstrijderslaan woont waren de voorbije weken emotioneel heel moeilijk. “De oorlog in Oekraïne hakt er zwaar in bij ons”, zegt ze. “Heel wat familieleden, waaronder mijn moeder en mijn zoon, blijven daar nog achter. Gelukkig zullen mijn schoondochter Alina en mijn kleinkind Angelina in het weekend al bij ons zijn.”

Svetlana Gezha (50) woont nu zes jaar in België met haar man Bart Viaene (57). “Ik leerde Svetlana 10 jaar geleden kennen op vakantie in Turkije”, zegt Bart die exportmanager is voor de industriële bakkerij Galana in Waregem. “We trouwden ondertussen in Rubizhne, Lugansk in de regio Oost-Oekraïne en woonden aanvankelijk in Waregem en sinds 2019 hebben we onze stek de Oudstrijderslaan in Lendelede. Ik heb twee dochters, Svetlana heeft één zoon Artur. Hij trouwde vorig jaar met Alina en samen hebben ze al een 6 maanden oud dochtertje Angelina. Ze wonen in Rubizhne in Oekraïne.”

Leven is veranderd

“Toen Op 24 februari 2022 ’s morgen vroeg het Russische leger onze Oekraïense steden begon te bombarderen, belden mijn vrienden uit Kharkiv (noordoosten van Oekraïne) ons op. Toen mijn vriendin al wenend vertelde dat er oorlog was uitgebroken in haar stad, kon ik niet geloven dat zoiets nog kan in de 21ste eeuw! Ik belde onmiddellijk Artur en Angelina op. Vanaf dat moment veranderde mijn leven. Nu is er voor mij een leven vóór en een leven na de oorlog! In Rubizhne wonen nog mijn mama, familieleden, vrienden, ex-collega’s van op mijn vroeger werk… Mijn mama (75) blijft in Rubizhne en wil niet wegvluchten uit haar vertrouwde omgeving waar ze geboren en getogen is.”

Volgens Svetlana is de situatie in haar geboortestad ronduit verschrikkelijk.

Schuilkelder

“Het Russisch leger bombardeert, beschiet en bestormt elke dag de stad. Er is daar op vandaag geen gas, geen elektriciteit, geen water, geen gsm-verbinding, geen wifi… Sinds vorige week maandag kreeg ik mijn moeder niet meer aan de telefoon. Verschrikkelijk! Bart en ik zijn wel blij dat mijn zoon, schoondochter en kleinkind nu veilig zijn. Artur slaagde erin om na een helse tocht van 1.200 km van Oost naar West-Oekraïne zijn vrouw Alina en ons kleinkind Angelina maandag omstreeks 9 uur ’s morgens over te zetten aan de Poolse grens, waar ze nu bij vrienden verblijven.”

“Het was een tocht navigerend tussen de Russisch en Oekraïense troepen en bombardementen, Voor mijn zoon hartverscheurend omdat hijzelf het land niet uit mag. Hij zit nu in West-Oekraïne waar hij zich aangaf bij de ‘Registratie voor Landverdediging’, in afwachting van verdere instructies. Hem kunnen we wel telefonisch bereiken. Zijn schoonouders blijven ook in Oekraïne en kunnen er alleen ’s nachts even uit de schuilkelder komen als de bombardementen even ophouden.”

Bart en Svetlana zijn intussen op weg naar Polen. “We halen er onze schoondochter en kleinkind op. Ze zullen samen met ons naar Lendelede komen. En we hopen dat Artur uiteraard zo vlug mogelijk bij ons kan komen om te bekomen van deze oorlog.”

Steunactie

De eerst hulpactie die Bart en Svetlana organiseerden was ten voordele van de Oekraïense soldaten aan het front en burgers in nood. “We zamelden geneesmiddelen, voeding, warme kleren, slaapzakken en dergelijke meer in. Ik dank vooral de Lendeledenaren die meewerkten aan onze hulpactie. En ik vergeet uiteraard ook Grete Rigolle en Lieven Baert, bedrijfsleiders van de firma Galana waar Bart werkt en alle collega’ s niet voor de enorme medische en humanitaire hulp voor onze Oekraïense soldaten en burgers in nood. Volgende week starten we een tweede hulpactie.”