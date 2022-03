Oekraïense Olha en Willem roepen op om hulpgoederen en onderdak te bieden: “Hulp is nú nodig”

De oorlog in Oekraïne houdt Willem Vermeersch (35) en zijn Oekraïense echtgenote Olha Hruba (31) wakker. Haar vader woont in Рівне / Rivne, in het Noord-Westen van Oekraïne. “Het is complete waanzin. Landgenoten hebben nú hulp nodig, want de Russische aanvallen worden intenser”, zegt Willem, die opgroeide in de Westhoek en sinds een tweetal maanden in Mechelen woont.

Olha arriveerde in 2014 in België voor een stage. Kort daarna leerde ze Willem kennen. De liefde hield haar hier en sinds een tweetal maanden woont het koppel met hun 1-jarige zoon Vanya in Mechelen. “De meeste vrienden en familie van Olha willen blijven in Oekraïne of kunnen niet weg. Haar familie woont in Rivne, in het Noord-Westen van Oekraïne. Het is nergens veilig. Er vallen meer en meer burgerdoelwitten. Steeds meer mensen willen hun land verdedigen. Sommigen gooien zich onder tanks, hele families maken molotovcocktails. Er is complete chaos”, zucht Willem.

Olha en niet Olga

Hij is geboren en getogen in Poperinge, Ieper en Kemmel, maar sinds een tweetal maanden is Mechelen zijn nieuwe thuishaven. “Mijn accent blijft West-Vlaams en dat geeft me een thuisgevoel waar ik trots op ben. Op mijn werk plagen ze me daarmee. Zoals wij de letter G als een H uitspreken, zo spreken de Oekraïners ook de G als een H uit. Vandaar Olha en niet Olga. In Oekraïne spreken veel mensen Russisch, want helemaal niet betekent dat ze voorstander zijn van Poetin. Momenteel wordt een wachtwoord ‘паляниця ‘ (palyanitsa, een soort traditioneel brood, red.) gebruikt om onderscheid te maken tussen wie uit Oekraïne komt en wie niet. Wie uit Rusland komt, kan dat woord onmogelijk correct uitspreken”, vertelt Willem.

Intense aanvallen

“Olha is in 2014 voor haar werk naar België gekomen, voor de oorlog begon. Er is ondertussen al acht jaar oorlog in Oekraïne, maar nu is de situatie volledig ontspoord. Als het op deze manier blijft doorgaan, zal er op korte termijn niets meer overblijven. De situatie moet dringend aangepakt worden, maar wat moet je doen? Veel vrienden en familie zouden in eerste instantie vertrekken uit Oekraïne, maar de invasie komt zo hard aan dat de ruime meerderheid beslist om solidair te zijn, door te blijven en te vechten voor hun land. Iedereen volgt zijn eigen geweten. Haar tante probeerde te vluchten uit Харків/Charkiv, maar beschikt niet over een auto en met de trein lukte ook niet, dus ging ze maar terug werken. Haar neef kon onmogelijk met de wagen vertrekken uit Київ/Kiev, het verkeer zat volledig vast”, aldus Willem, die werk als kunstenaar en leerkracht.

Zijn echtgenote Olha werkt als experte inzake mediawetgeving. Olha probeert dagelijks met haar vader te bellen. “Alle informatie die we ontvangen is fragmentarisch, het is zinloos om te geloven dat we overzicht kunnen hebben op wat er precies gebeurt. Nu is ook in een groot deel van het Zuiden de internetverbinding weggevallen.”

Zeer goed ontvangen

Willem en Olha stapten in 2017 in het huwelijksbootje. “We hadden twee feesten, een in België en een in Oekraïne. Mijn ouders, die in Kemmel wonen, en alle familie en vrienden die toen meegereisd zijn naar daar, kennen de familie en vrienden van Olha. De Oekraïners hebben ons in België getoond hoe je een feestje kan bouwen, terwijl de Belgische delegatie in Oekraïne vol passie op stoelen stond te dansen. We zwaaiden zakdoekjes op ‘Les lacs du Connemara’. Iedereen dacht dat het ons volkslied was. We werden er zo goed ontvangen. Het is een hartverscheurende situatie. Onze zoon Vanya is ondertussen 1 jaar geworden en heeft zijn grootvader nog nooit ontmoet, die is nu bereid om zijn land te verdedigen. Eerst corona, nu de oorlog.”

#PlekVrij

Olha en Willem wachten bang af en proberen ondertussen zo veel mogelijk mensen op de hoogte te brengen hoe ze Oekraïne kunnen helpen. “Russische aanvallen worden steeds intenser. Humanitaire hulp is belangrijk, maar dat is niet genoeg. Als we wachten tot alles in puin ligt, zal er niemand meer overblijven om eten en medische zorgen te geven”, zegt Willem. Ook bij hun is er #PlekVrij. “Oorlog is er op veel plaatsen. Nu het dichtbij komt, schudt het ons toch goed wakker. Veel mensen tonen dat ze willen helpen. Via mijn moeder Lena Dekersgieter raakte de vraag om hulp ook bij Stad Poperinge terecht, die deze oproep helpt delen.” Het Poperingse stadsbestuur laat weten dat het Sociaal Huis mag gecontacteerd worden bij vragen over hulpacties of andere vragen omtrent de oorlog in Oekraïne dat kan via 057 33 33 00 of socialedienst@poperinge.be.

Verschillende mogelijkheden om te helpen vind je via deze websites:

*@help.ua.from.be | Linktree: @help.ua.from.be | Linktree

*UkraineNow – Help Ukraine: UkraineNow – Help Ukraine