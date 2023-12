Oekraïense militairen krijgen certificaten uitgereikt na opleiding bij Belgische marine in Oostende

Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) heeft donderdag certificaten uitgereikt aan tien Oekraïense militairen in Oostende. Zij ronden er deze week hun opleiding af in de Navy Academy. Daar volgden ze een gedeelte van hun opleiding mijnen jagen.

De Oekraïense militairen kregen de afgelopen weken in Oostende een opleiding mijnenjagen op de simulatoren van Defensie in de Navy Academy van de Marine. De militairen kregen een operationele opleiding en leerden daarbij een missie plannen, mijnen jagen en middelen aan boord van de mijnenjagers in te zetten.

Belgische mijnenjager

Tijdens een korte ceremonie donderdagvoormiddag kregen de tien Oekraïense militairen hun opleidingscertificaat uit de handen van minister Dedonder. “Ik zal voorstellen aan de ministerraad om op termijn ook een Belgische mijnenjager aan de Oekraïense marine te schenken”, kondigde de minister aan. “Heel veel succes met jullie verdere opleiding. De Belgische Defensie zal Oekraïne blijven steunen.”

Ondertussen werden al meer dan 1.500 Oekraïense militairen opgeleid door de Belgische Defensie in verschillende domeinen. “Dat gaat van ontmijning op land en op zee, over het toedienen van de eerste zorgen op het slagveld, tot het leren werken met het militair materieel dat Defensie tot nu toe aan Oekraïne heeft gedoneerd”, zegt Dedonder.

F-16

De komende weken zullen in samenwerking met de Belgische luchtvaartindustrie een vijftigtal Oekraïners in België worden opgeleid als technicus op F-16. Daarnaast zal de Belgische Defensie in 2024 twee F-16 opleidingstoestellen en een detachement van een vijftigtal militairen inzetten in Denemarken voor de opleiding van Oekraïense F-16-piloten, technici en ander ondersteunend personeel.