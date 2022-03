Oekraïense kinderen mogen gratis naar Plopsaland

Oekraïense kinderen die hun land zijn ontvlucht, mogen gratis naar Plopsaland en Plopsaqua in de Panne. Hun ouders krijgen korting.

Om hen alvast één dag aan de harde realiteit te laten ontsnappen, krijgen Oekraïense kinderen tot 14 jaar die hun land zijn ontvlucht gratis toegang tot alle Plopsa-parken, dus ook Plopsaland in De Panne. Ze moeten daarbij wel een geldig Certificaat van Tijdelijke Bescherming van de EU of een Oekraïens paspoort kunnen laten zien.

Kinderen ouder dan 14 én volwassenen die gevlucht zijn uit Oekraïne, krijgen korting in het pretpark. In Plopsaland betalen zij nu 25,50 in plaats van 42,50 euro voor een dag plezier, in Plopsaqua is dat 13,99 in plaats van 23,50 euro.