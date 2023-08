Oekraïense gemeenschap in Brugge viert Onafhankelijkheidsdag

Op het pleintje voor het nieuwe Beurs Meeting en Congres Center (BMCC) in Brugge vierde de lokale Oekraïense gemeenschap zaterdagnamiddag Onafhankelijkheidsdag. Met veel deelnemers in traditionele klederdracht, Oekraïense muziek en lekkernijen werd stilgestaan bij het feit dat in het thuisland opnieuw voor die onafhankelijkheid moet gevochten worden.

Voor Oekraïners is 24 augustus de belangrijkste dag van het jaar: Onafhankelijkheidsdag. Het land werd onafhankelijk van de toen afbrokkelende Sovjet-Unie in 1991. Naar aanleiding daarvan organiseerde de Oekraïense gemeenschap in Brugge en wijde omgeving zaterdagdagnamiddag een onafhankelijkheidsfeest. Het is echter al de tweede keer dat ze deze belangrijke dag tijdens de oorlog vieren, sinds Rusland het land binnenviel op 24 februari 2022. Het feest is een organisatie van FV Geel-Blauwe Brug, FV De Levens Boom, FV Kryla en FV Tet-a-tet en vond tussen 13 uur en 16 uur plaats op het pleintje voor het Beurs Meeting en Congres Center in Brugge.

“Vanaf de eerste dagen van de oorlog voelen de Oekraïners een erg grote steun van de Stad Brugge en van veel verschillende organisaties in Brugge en omgeving”, klinkt het bij Svitlana Musina, een Oekraïense die al vijfentwintig jaar in Brugge woont en het evenement mee organiseert. “De steun ervaren we op veel vlakken: financieel, huisvesting, in functie van de taal leren en integratie, hulp om werk te zoeken, opvoeding, educatie en creatieve ontwikkeling van de kinderen. De stad helpt niet alleen de Oekraïense mensen in Brugge maar stuurt ook humanitaire hulp naar Oekraïne en daarvoor zijn we heel erg dankbaar.”

Op het evenement waren heel wat bezoekers, vooral vrouwen dan, in de traditionele klederdracht van Oekraïne gehuld en uiteraard waren er ook heel wat geel-blauwe vlaggen te zien. Er werden typisch Oekraïense dranken gebakjes en snacks verkocht, waarbij de opbrengst gebruikt wordt om Oekraïense soldaten en hun families te steunen. Daarnaast werd er ook kledij, souvenirs en mooie Oekraïense houtsculpturen aan de man en vrouw gebracht. Voor de kinderen was er grime, glitter tattoo en een springkasteel voorzien. Het publiek kon verder ook nog genieten van Oekraïense muziek en dans en zelfs een heuse modeshow van een Oekraïens kledingmerk.