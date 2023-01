Oekraïense beer Sandra bevallen van drie welpjes in De Zonnegloed

De Oekraïense beer Sandra is bevallen van drie welpjes. In oktober arriveerde Sandra en haar broer Tishka in het dierenpark De Zonnegloed in Vleteren, nadat ze bevrijd werden uit Oekraïens oorlogsgebied. Begin januari werd in één dag tijd 3.500 euro ingezameld voor een broodnodige ingreep. Beer Sandra heeft namelijk erge tandpijn door vier afgebroken hoektanden. De verzorgers wisten niet dat de beer zwanger was. Volgende week zou ze geopereerd worden aan haar tanden, maar die operatie wordt nu uitgesteld.

De beren Tishka en Sandra moesten vluchten uit Oekraïne en zijn afkomstig uit een zwaar getroffen Oekraïense dierentuin Mena Zoo in de stad Tsjernihiv, nabij Kiev, gelegen in een oorlogsgebied.

Onderdak in Zonnegloed

Op maandag 17 oktober arriveerden ze in dierenopvangcentrum De Zonnegloed en vonden ze er permanent onderdak. Het dierenopvangcentrum werd ondertussen opnieuw gecontacteerd om nieuwe dieren uit Oekraïne te helpen opvangen. Sanctuary De Zonnegloed in Oostvleteren biedt een levenslange toevlucht voor verlaten, misbruikte en verwaarloosde in- en uitheemse wilde dieren, die niet terug naar de natuur kunnen. In De Zonnegloed verblijven meer dan 135 soorten dieren, in totaal zo’n 400 geredde dieren.

Tandpijn

Sanctuary De Zonnegloed in Oostvleteren lanceerde begin januari een oproep, want hun beer Sandra had medische hulp nodig. Een behandeling van het tandwortelkanaal is dringend nodig. In amper één dag tijd werd er 3.500 euro ingezameld voor Sandra, die sinds oktober in De Zonnegloed verblijft. Naast tandpijn bleek beer Sandra ook zwanger te zijn, maar dat wisten de dierenverzorgers niet. Van een verrassing gesproken. Beer Sandra en haar welpjes stellen het goed.