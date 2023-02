Oekraïense beer Sandra bevallen van drie welpjes in De Zonnegloed: “Daar lagen ze, drie pasgeboren welpjesdicht”

De Oekraïense beer Sandra is bevallen van drie welpjes. In oktober arriveerde Sandra en haar broer Tishka in het dierenpark De Zonnegloed in Vleteren, nadat ze bevrijd werden uit Oekraïens oorlogsgebied. Begin januari werd in één dag tijd 3.500 euro ingezameld voor een broodnodige ingreep. Beer Sandra heeft namelijk erge tandpijn door vier afgebroken hoektanden. De verzorgers wisten niet dat de beer zwanger was. Volgende week zou ze geopereerd worden aan haar tanden, maar die operatie wordt nu uitgesteld. “We passen ons aan, want het huidige berenverblijf is niet voorzien op drie extra beren”, zegt zaakvoerder Karel Ackaert.

De beren Tishka en Sandra moesten vluchten uit Oekraïne en zijn afkomstig uit een zwaar getroffen Oekraïense dierentuin Mena Zoo in de stad Tsjernihiv, nabij Kiev, gelegen in een oorlogsgebied.

Onderdak in Zonnegloed

Op maandag 17 oktober arriveerden ze in dierenopvangcentrum De Zonnegloed en vonden ze er permanent onderdak. Het dierenopvangcentrum werd ondertussen opnieuw gecontacteerd om nieuwe dieren uit Oekraïne te helpen opvangen. Sanctuary De Zonnegloed in Oostvleteren biedt een levenslange toevlucht voor verlaten, misbruikte en verwaarloosde in- en uitheemse wilde dieren, die niet terug naar de natuur kunnen. In De Zonnegloed verblijven meer dan 135 soorten dieren, in totaal zo’n 400 geredde dieren.

Tandpijn

Sanctuary De Zonnegloed in Oostvleteren lanceerde begin januari een oproep, want hun beer Sandra had medische hulp nodig. Een behandeling van het tandwortelkanaal is dringend nodig. In amper één dag tijd werd er 3.500 euro ingezameld voor Sandra, die sinds oktober in De Zonnegloed verblijft. Naast tandpijn bleek beer Sandra ook zwanger te zijn, maar dat wisten de dierenverzorgers niet. Van een verrassing gesproken.

“Eerst gedroeg Sandra zich gewoon wat vreemd. Dat doen beren wel vaker, maar verzorger Bart vond het er wel heel apart uitzien. Hij hield haar even in de gaten en toen zag hij het. En hoorde hij het. Drie pasgeboren welpjes. Daar lagen ze, dicht bij onze Sandra. Van haar tandpijn was er even niets meer te merken. Zo fier was ze. Een verrassing van formaat”, lacht zaakvoerder Karel Ackaert van dierenopvangcentrum De Zonnegloed.

“Ze ontfermt zich over haar welpen en laat niemand in de buurt. Een echte berenmoeder”

Gecastreerde broer

Verzorger Bart stond er verbaasd, perplex en vertederd bij. En vol vragen natuurlijk, want hoe was dit mogelijk? Sandra was duidelijk zwanger geweest, maar had dat op geen enkele manier laten blijken. Bruine beren hebben een draagtijd van zes tot negen maanden. Dat betekent dat Sandra zwanger moet zijn geraakt nog voor ze bij ons terechtkwam. En dus toen ze nog in Oekraïne was, samen met haar broer Tishka. Maar Tishka is gecastreerd en kan dus niet de vader zijn. Leefden Sandra en Tishka in Oekraïne samen met andere beren? Wellicht, maar daarover hebben we geen enkele informatie gekregen.”

(Lees verder onder de foto.)

Beren Sandra en Tishka. © LBR

Beer Sandra en haar welpjes stellen het goed. “Er kan nog van alles gebeuren, maar Sandra zorgt enorm goed voor haar welpjes. Prachtig om te zien, zo teder. Ze doet het super, net of ze helemaal geen last meer heeft van haar tanden. Sandra toont zich een toegewijde moeder. Ze ontfermt zich over haar welpen en laat niemand in de buurt. Een echte berenmoeder, dus. En niet onlogisch, want haar welpen zijn nog erg kwetsbaar en moeten elk uur bij haar drinken. Op dit moment zijn ze dan ook onafscheidelijk en daarom moesten we een keuze maken”, vertelt Karel.

“De welpjes zien zal nog een eindje duren. We willen geen enkel risico lopen dat Sandra door verstoring haar welpjes zou gaan afstoten”

Operatie

“Een keuze om Sandra de tijd te geven om te bekomen en haar geliefde welpen alle zorg te geven die ze momenteel nodig hebben. Een keuze ook om haar tandoperatie uit te stellen. Want om haar te opereren moeten we haar een lange tijd verdoven. Wanneer ze dan ontwaakt, is de kans groot dat ze haar welpen verstoot. En zonder moeder zijn de welpen hulpeloos. Dat willen we niet. Dat is niet waar De Zonnegloed voor staat, daarom stellen we de ingreep uit. We wachten tot moeder en welpen sterk genoeg zijn en aangeven dat ze er klaar voor zijn. Ondertussen kijken we niet hulpeloos toe. We verlichten Sandra’s pijn zoveel mogelijk. Dat doen we met medicatie, die we inbrengen in haar favoriete voedsel.”

(Lees verder onder de foto.)

Bruine beer Sandra werd mama van drie welpjes. © LBR

Drie extra beren

Totaal onverwacht heeft De Zonnegloed drie extra beren. “Een hele uitdaging. We zetten alvast ons beste beentje voor, zoals altijd. We passen ons aan, want het huidige berenverblijf is niet voorzien op drie extra beren. We gaan aan de slag, met volle moed. Wanneer krijgen we de nieuwe beertjes te zien? Dat zal nog een eindje duren. We willen mama Sandra alle tijd, rust en stilte geven, samen met haar welpjes, net zoals dat in de natuur ook zou gebeuren”, vertelt Karel.

“We willen geen enkel risico lopen dat de mama door verstoring haar welpjes zou gaan afstoten. Als iedereen genoeg geduld heeft, dan zien we ze misschien binnen enkele maanden al bij de start van de lente huppelen in het berenbos.”