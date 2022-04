Oefenbom uit Tweede Wereldoorlog ontmanteld in Drongengoed

Onder een omgewaaide eik in Drongengoed kwam een Duitse oefenbom te voorschijn. Bouwdewijn De Schepper, DOVO en de brandweer kwamen eraan te pas.

Om te weten welke baan hun gedropte bommen aflegden oefenden Duitse piloten tijdens WO II met oefenbommen. Dat zijn bommen die uit beton zijn gemaakt en waarin glazen buisjes met chemische stoffen zitten. Die bommen wogen ongeveer 230kg en zijn voor niet-geoefende ogen niet te onderscheiden van echte bommen. Als een van die projectielen de grond of een ander doelwit raakte sprongen de glazen buisjes en ontstond er door het contact van de chemische stoffen met de lucht een witte wolk.

Nagemaakte boot

In Drongengoed hadden de Duitser met aarde een boot gemaakt en daar een kajuit op gezet. Daar vuurden de Duitse piloten hun oefenbommen op af. Bij niet alle bommen braken de buisjes als ze op de grond terechtkwamen.

Vorige week liepen wandelaars in Drongengoed voorbij een omgevallen grote eik. Toen zij tussen de wortels van de eik keken zagen zij daar een bom liggen. Er werd onmiddellijk alarm geslagen. Als er in onze regio zaken uit de oorlogen worden ontdekt, is Boudewijn De Schepper een van de eerste mensen die daarvan op de hoogte wordt gebracht. Toen hij ter plaatse kwam zag hij onmiddellijk dat het om een Duitse oefenbom uit WO II ging.

Onschadelijk gemaakt

Samen met enkele helpende handen heeft Boudewijn de bom van onder de boom gehaald en ze naar een plaats gebracht waar ze gemakkelijk bereikbaar was voor de mensen van DOVO. Mensen van die dienst hebben de niet gebroken buisjes uit de bom verwijderd en op veilige afstand tot ontploffing gebracht. De bom zelf werd gerestaureerd bijgezet bij het monument van een gesneuvelde bommenwerper.(LV)