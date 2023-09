Oedelem is klaar voor de Septemberkermis: Start in café Crocodile

Op vrijdagavond 9 september wordt in café Crocodile in de Oudezakstraat de traditionele septemberkermis op gang getrapt. Het hele weekend lang staan er in en rond de deelgemeente heel wat activiteiten op de agenda.

Katrien Wittevrongel van café Crocodile is er helemaal klaar voor. Vrijdagavond organiseert ze in haar zaak een optreden. “Daarmee gaat de kermis officieel van start”, lacht ze. Net als de voorgaande jaren komen er opnieuw een aantal foorkramers langs en op zondag staat traditioneel het hoogtepunt van de kermis gepland. “De zomermarkt is dit jaar wel ietsje anders. We organiseren een garageverkoop met een aantal extraatjes”, vervolgt Wittevrongel.

Fijn terras

Van 9 tot 19 uur wordt iedereen in de omliggende straten uitgenodigd om mee te doen met de garageverkoop. Zo hoopt de organisatrice op een aantal leuke standjes, aangevuld met initiatieven van een aantal lokale horecazaken. Kapsalon Anouchka organiseert die dag een opendeurdag en Perle d’Ozette installeert een gezellig terras in de Oudezakstraat. “En ook wij zullen voor een fijn terras zorgen. Daarnaast zijn er vanaf 10.30 uur braadworsten te verkrijgen bij een kraam en pakken we uit met een uitgebreid kinderprogramma. Er komt iemand voor grime en gekke kapsels vanaf 13.30 uur. Bovendien zal er een springkasteel staan en mogen de kinderen stoepkrijttekeningen maken. Doorlopend is er ook een zaklopers-cocktailbar aan café Crocodile”, legt ze uit. Tussen 14 en 15.30 uur is er een optreden van Roland Van De Velde en tussen 15 en 16.30 uur zijn er ook optredens van de Oedelemse Goodhart Linedancers. Op maandag is er opnieuw ballenworp waarbij de deelnemers tickets voor verschillende foorkramen kunnen winnen. Op dinsdag is er traditioneel vuurwerk te bezichtigen vanaf de parking achter café Crocodile. “Dan organiseren we ook opnieuw een vuurwerkbar om onder muzikale begeleiding te genieten van het schouwspel, de traditionele afsluiter van de kermis”, besluit Wittevrongel. (Arno Van Haverbeke)