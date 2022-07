Odile (16) volgt stage in New York vanuit Roeselare

Danseres Odile Declerck uit Roeselare mag in augustus al voor de tweede keer deelnemen aan de Virtual Summer Intensive stage van het American Ballet Theatre, een van de belangrijkste dansscholen ter wereld. “Deze hoog aangeschreven stage is een unieke kans om bij te leren van de top!”

Odile Declerck is zestien en volgt Wetenschappen-Wiskunde in het Klein Seminarie. Behalve aan haar studie, spendeert ze veel tijd in de studio van Ndigo, de dansschool van Justin Yep en Ineke Vandevyvere. “Wekelijks volg ik tien uur dansles”, vertelt Odile. “Dat gaat van jazz, over moderne dans tot girly hiphop, maar mijn hart gaat toch uit naar ballet.”

Onder impuls van haar coaches nam ze in het voorjaar voor de tweede keer deel aan de audities van het American Ballet Theatre (ABT). “ABT is een van de meest prestigieuze dansscholen ter wereld”, zegt Justin, “en het is dan ook een hele prestatie dat een Roeselaarse ballerina een plaatsje heeft bemachtigd voor hun twee weken durende zomerstage.”

Zes weken hard trainen

Enkel wie slaagt voor de strenge auditie, mag deelnemen aan de stage. Ook Odile moest het beste uit zichzelf halen: “Studenten van ABT, de absolute top van Amerika dus, dansten enkele choreo’s die wij dan moesten nadoen. Er zaten veel pirouettes in en er waren ook verschillende onderdelen die we hier nog niet hadden geleerd.”

Daarom werkten Justin en Ineke een apart trainingsprogramma uit voor Odile. Zes weken lang volgde ze, bovenop haar studies en wekelijkse danslessen, extra trainingen in Ndigo. “Thuis bestudeerde ik de video’s en leerde ik de volgorde van de passen uit het hoofd. In de studio filmde Justin mijn oefeningen, zodat we ze konden herbekijken en bijsturen. Het was heel intensief, maar we konden ons geen foutje permitteren.”

Net zoals vorig jaar volgt Odile de stage vanuit de studio in Roeselare. “Maar ooit ga ik naar New York”, zegt Odile beslist. “Ik ben heel sociaal en ik vind het dan ook jammer dat ik de andere cursisten niet kan leren kennen. Toch leer ik ook online ongelooflijk veel bij. Ik volg dans- en balletles bij de beste docenten en we krijgen tips over make-up en blessurepreventie.”

Niets beter dan de echte wereld, maar de stage online volgen heeft ook enkele voordelen. Justin: “Er kunnen niet alleen meer studenten deelnemen aan de online stage, het kost ook een pak minder, want als je naar New York gaat, lopen de kosten snel op: de vlucht, het verblijf, de levenskosten…”

En dan komen de ouders van Odile in zicht, want zonder hun steun is dit avontuur niet mogelijk. “Mijn ouders zijn mijn grootste supporters”, zegt Odile onmiddellijk, “en zij vinden dat ik de kansen moet grijpen die ik krijg. Ik ben hen dan ook heel dankbaar dat zij dit allemaal voor mij overhebben.”

Zaadjes planten

Ook voor Ineke en Justin is dit een droom die uitkomt. “Wij vinden dat ballet tot op een bepaald niveau voor iedereen mogelijk moet zijn, en niet enkel voor meisjes of jongens met het perfecte lichaam. Wij planten zaadjes bij onze leerlingen, maar alles begint bij hun motivatie! Bij Ndigo staan het kind en plezier centraal, niet de prestatie.”

Dat is ook de filosofie van ABT en daarom willen Justin en Ineke de band met de Amerikaanse dansschool nog verder uitbouwen: “Net voor corona volgden wij een cursus in New York en op termijn zouden we graag docenten van ABT uitnodigen om dansexamens te jureren in Roeselare.”

Maar hoe ziet zo’n groot danstalent als Odile de toekomst tegemoet? “Dat is een moeilijke vraag. Mijn motto is ‘Ik probeer en dan zien we het wel’. Misschien geef ik later wel dansles of dans ik mee in een of andere productie, maar ik ben daar nog niet echt mee bezig.”

Ineke valt in: “Odile heeft zodanig veel talenten, dat ze wel ergens haar plekje zal vinden. Waar dat is, weet ik niet, maar ze kan niet meer wegsteken hoe zot ze is van dansen. Volgens mij wordt ze een echte ambassadeur van de liefde voor dans en cultuur.”

(LC)