Ode aan het ambacht: Luc Depuydt en Masoud Razavi stellen tentoon

Watou is weer twee maanden in de ban van kunst in al haar facetten. In zijn atelier op de Kleine Markt in Watou stelt ambachtelijk lederbewerker Luc Depuydt tentoon. Daar vind je ook glazen assemblages van Masoud Razavi. Een dubbele ode aan het ambacht.

De volgende weken zal het weer storm lopen in Watou, met het bezoek van heel wat liefhebbers die het hele dorp zullen doorkruisen om te genieten van diverse kunstwerken.

Lederbewerker Luc Depuydt (73) geniet van zijn verdiend pensioen na een lange loopbaan, maar hij kan het leder niet missen en blijft in de garage naast zijn woning op de Kleine Markt actief als lederbewerker – zónder machines. Zijn liefde voor het ambacht is zo groot, dat hij nog iedere dag met naald en draad actief is in het Ambachtelijk Lederatelier.

“Zowel eigen creaties als vakkundige restauraties krijgen een nieuw leven. Iedereen kan altijd bij me terecht met vragen over de diverse technieken om alle soorten leder te bewerken. Ik wil dan ook graag mijn ambacht aan een groter publiek tonen. En zo wil ik met deze lederkunst ook een bijdrage leveren aan de Kunstzomer. Terwijl ik vorig jaar een schilder had die bij mij zijn werken tentoonstelde, is er dit jaar ambachtelijk glaskunstwerk te zien van Ieperling Masoud Razavi.”

Ramen en deuren

Masoud Razavi (60) is geboren in Teheran, maar woont al tientallen jaren in Ieper. In de Rijselstraat heeft hij zijn eigen atelier, in een collectieve ruimte met negen andere kunstenaars, die door de stad ter beschikking wordt gesteld.

Zijn ouders in Iran waren glasblazers en door het beroep van zijn ouders kwam Masoud als 25-jarige in Duitsland terecht, maar samen met zijn broer verhuisde hij naar Vlaanderen, waar hij in Ieper werk vond in de glasnijverheid. Ook de liefde vond hij er, en zo bleef hij in de Kattenstad wonen. “Ik werkte aanvankelijk in vlak glas voor ramen en deuren, maar ik wilde iets anders. Zo werk ik nu nog altijd bij Picanol, en ik bewerk nu glas tot kunst”, zegt Masoud.

Bij hem was er niet alleen de liefde voor glas, maar ook en vooral voor kleur en finesse en subtiliteit.

Pyrex en 3D

“Zo ben ik dertig jaar geleden begonnen met het maken van eigen creaties die getuigen van een ambachtelijke liefde voor glas. Alhoewel ik ander werk had gevonden, bleef het maken van glas mijn grote liefde. Ik gebruik pyrexglas dat verwarmd wordt tot 1250 °C en dan manueel wordt verwerkt tot fijne assemblages. En ik gebruik daarbij ook kleur en bijzondere, zelf gevonden technieken om mijn creaties een meerwaarde te geven. Ook combineer ik mijn werk in glas met eigen fotografie tot 3D-werkstukjes waarbij het licht een primordiale rol speelt.”

“Na al die jaren kan ik nog altijd mijn glaswerk technisch verfijnen, zodat ik nog meer tot een persoonlijke stijl kom. Mijn werk van twintig jaar geleden kun je eigenlijk helemaal niet meer vergelijken met mijn werk van nu. Niet alleen mijn techniek is veranderd, maar ook ikzelf. Eigenlijk kun je nooit twee identieke kunstwerken maken, want de ene dag is de andere niet.”

Masoud Razavi toont tot begin september tijdens de Kunstzomer zijn werk in het Ambachtelijk Lederatelier van Luc Depuydt op de Kleine Markt te Watou. Het atelier is dagelijks open tussen 10 en 18 uur, of na afspraak met Luc Depuydt via gsm 0478 444 589 of mail luc.depuydt@telenet.be. (Paul Carbon)