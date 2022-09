OCMW Zedelgem wil poetsdienst overlaten aan zorgverstrekker

De Zedelgemse OCMW-raad heeft beslist om haar dienstenchequebedrijf voor huishoudelijke hulp niet langer zelf uit te baten. “We organiseren een marktbevraging en nemen ons voor om de deze dienst mogelijk over te dragen aan een partner die de nodige kwaliteit en competenties in huis heeft om de uitdagingen inzake thuiszorg het hoofd te bieden”, zegt schepen voor Sociale Zaken Ellen Goes.

“Deze beslissing is ingegeven door een streven naar maximale kwaliteit voor de klant of met andere woorden: de klant moet van deze bestuurlijke beslissing beter worden”, begint Ellen Goes, schepen voor Sociale Zaken en voorzitter van het Bijzonder Comité van de sociale dienst.

“Het thuiszorglandschap anno 2022 is niet meer wat dit jaren geleden was. Het OCMW stelt vast dat sommige, andere, thuiszorgpartners beter geplaatst zijn omdat ze vaak een bredere dienstverlening aanbieden en op die manier beter kunnen inspelen op evoluerende zorgnoden. Naarmate mensen ouder worden nemen hun zorgnoden toe. Zij starten met poetshulp maar naargelang hun gezondheid of thuissituatie wijzigt kunnen ze nieuwe noden hebben. Sommige thuiszorgpartners kunnen deze noden beantwoorden omdat ze niet alleen poetshulp aanbieden maar bijvoorbeeld ook boodschappenhulp, het klaarmaken van maaltijden en verpleegkundige of zorgkundige hulp. Als één organisatie al deze diensten kan aanbieden, is de stap van de ene hulp naar de andere hulp sneller gezet. Kwetsbare inwoners zijn niet alleen ouderen. Doordat er de jongste jaren een grote verschuiving is van residentiële zorg – denk maar aan woonzorgcentra en centra voor geestelijke gezondheidszorg – naar thuiszorg, zijn er steeds hoe langer meer inwoners, die elk met hun specifieke problematiek nood hebben aan thuiszorgondersteuning.

Geen carte blanche

Een dienst overdragen betekent dat het OCMW de exploitatie uit handen geeft, maar dit betekent hoegenaamd niet dat het OCMW geen rol of verantwoordelijkheid zal opnemen aldus de schepen. “Het OCMW van Zedelgem geeft geenszins ‘carte blanche’ aan een eventuele overnemer. Daarom stellen we voor de overname een aantal voorname kwaliteitseisen en criteria. Zo is er de vereiste om de hele dienst over te nemen, inclusief personeel en gebruikers. Qua dienstverlening worden de nodige kwaliteitsgaranties ingebouwd. Zodat elke gebruiker zijn vaste poetsvrouw en poetsdag behoudt en dat er geen dossierkosten aangerekend worden bij de overname. Er moet ook nog een fysiek contactpunt zijn in de gemeente Zedelgem. Verder staat een maximaal behoud van de jobs en dienstverlening voorop, met inbegrip van de rechten van medewerkers van de dienstencheque-onderneming. Alsook hecht het OCMW groot belang aan correct werkgeverschap en mensgericht personeelsbeleid.”

Kwaliteit als drijfveer

Kwaliteit is volgens de schepen de drijfveer van deze beslissing. “Het dienstenchequebedrijf zal enkel worden overgedragen als er uit de marktbevraging een partner naar voren komt die voldoende affiniteit voor kwetsbare bevolkingsgroepen aan de dag legt en over de nodige ervaring en schaalgrootte beschikt om de dienst integraal over te nemen. Deze partner moet ook getuigen van professioneel en zorgzaam werkgeverschap voor de medewerkers.”

De marktbevraging wordt afgerond medio oktober 2022 en daarna zal het OCMW zich buigen over een mogelijke partnerkeuze. “Over haar beslissing tot eventuele overdracht zal het OCMW haar gebruikers dan grondig informeren en verder bijstaan bij de overdracht”, besluit schepen Ellen Goes. (BC)