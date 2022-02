OCMW van Bredene biedt gratis zelftests aan

Bredene stelt gratis zelftests ter beschikking van zijn meest kwetsbare inwoners. “We hebben hiervoor 1.000 zelftests aangekocht”, geeft kersvers schepen voor Sociale Zaken Daisy Hoste aan.

De coronabesmettingen halen momenteel recordhoogtes. “Vaak kan je door zelf te testen voorkomen dat je anderen besmet. Wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming betaalt 1 euro per zelftest bij de apotheker. Maar het blijft doorgaans niet bij één test. En voor mensen met een laag budget kunnen zelfs goedkope zelftests een heel stevige uitgavenpost vormen. Voor de meest kwetsbare inwoners zullen we deze tests dan ook gratis ter beschikking stellen”, legt schepen Daisy Hoste uit.

Vier tests

Het OCMW staat in voor de verdeling van de tests. “Die zullen worden verdeeld onder gezinnen, die in begeleiding zijn bij de brugfiguren, recht hebben op een pasje bij de sociale kruidenier of die in aanmerking komen voor de subsidie in het kader van participatie en sociale activering.”

Bredene maakt gebruik van de federale subsidie die hiervoor ter beschikking wordt gesteld. “Gezinnen kunnen vier zelftests per gezinslid per maand ontvangen. De verdeling ervan zal gebeuren door de sociale kruidenier en de brugfiguren, die over een lijst van rechthebbenden zullen beschikken”, besluit Daisy Hoste. (MM)