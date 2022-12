OCMW organiseert verschillende acties voor Viva For Life

Naar jaarlijkse gewoonte trekt in Wallonië de Viva For Life actie zich op gang. In Komen-Waasten is het vooral het OCMW dat zich inzet voor het goede doel. Niet minder dan 3 initiatieven moeten geld in het laatje brengen.

Viva For Life, de Waalse tegenhanger van De Warmste Week, brengt jaarlijks niet alleen miljoenen mensen op de been. De actie is eveneens een belangrijke financiële levenslijn voor ontelbare organisaties. Het OCMW van Komen-Waasten trekt alle registers open en organiseert niet minder dan 3 verschillende acties.

“Onze grootste actie is en blijft nog steeds de kerstmarkt, die in onze 3 rusthuizen doorgaat”, klinkt het bij voorzitter Frédéric Hallez. “Vorig jaar konden we het niet organiseren zoals we het hadden gehoopt, een gevolg van de toen nog geldende coronamaatregelen maar dit jaar is het alle hens aan dek. Onze bewoners verzorgen zelf de producten die worden verkocht en de opbrengst hiervan gaat integraal naar Viva For Life. Daarnaast organiseren we ook een oriëntatiewandeling tijdens de kerstfeesten van de Capello’s en hebben we ook een webwinkel online gegooid. Daar worden kunstwerkjes, gemaakt door één van onze medewerkers, verkocht en gaat de opbrengst eveneens integraal naar het goede doel. Vorig jaar konden we op die manier, zelfs met de beperkingen, meer dan 3000 euro verzamelen. Dit jaar zouden we dat bedrag dan ook moeten kunnen verhogen.”

De kerstmarkten gaan door op 12, 13 en 14 december. De webwinkel is terug te vinden op www.cpas.shop.