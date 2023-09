OCMW Komen blikt met tentoonstelling terug op 30 jaar ‘intergenerationele samenwerkingen’

In het Heilig Hart rusthuis van Ploegsteert werd een bijzondere tentoonstelling officieel ingehuldigd. Door middel van een brede waaier aan foto’s, kunstwerken en oude krantenartikels wordt teruggeblikt op dertig jaar ‘intergenerationele samenwerkingen’.

“Het is een iet of wat aparte titel die een erg warm project beschrijft”, lacht OCMW voorzitter Frédéric Hallez. “Reeds dertig jaar lang werkt het rusthuis samen met de scholen uit Ploegsteert en dit telkens rond één specifiek thema. Op die manier kunnen onze bewoners hun levenservaring delen met de kinderen en kunnen de kinderen dan weer hun jeugdige dynamiek delen met onze inwoners. Deze expositie, die vrij te bezoeken is, deelt herinneringen van de afgelopen dertig jaar en stimuleert meteen de komende generatie om hier verder op in te zetten.”