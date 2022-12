OCMW huurt veertig nieuwe flats in Zeebrugge voor gezinnen met dringende woonnood

OCMW Brugge gaat veertig nieuwbouwappartementen in Zeebrugge inhuren, voor een periode van 30 jaar. 21 appartementen zijn bedoeld voor gezinnen met een dringende woonnood, 19 andere worden in eerste instantie via het sociaal verhuurkantoor (SVK) verhuurd. De toewijzing gebeurt aan gezinnen die zijn aangemeld op een wachtlijst.

Heel wat steden en gemeenten kampen in deze tijd met woningnood. Om de meest dringende noden te beantwoorden, heeft OCMW Brugge een compromis gesloten Patronale Life NV, de bouwheer van een appartementencomplex aan de Kielbankstraat in Zeebrugge. Veertig nieuwe appartementen worden de komende jaren via het OCMW en het Sociaal Verhuurkantoor SVK verhuurd aan rechthebbenden.

Redelijke huurprijs

Volgens Veerle Van Vynckt, adviseur Maatschappelijke Dienstverlening bij OCMW Brugge vervolgt SVK een belangrijke rol op de private huurmarkt: “In de regio Brugge huren ze woningen of nemen ze die in erfpacht, waarna ze aan een redelijke huurprijs worden verhuurd aan woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden. Voor Brugge gaat het over zo’n 400 wooneenheden. We breiden het aanbod in één trek uit met 40 nieuwe appartementen in Zeebrugge.”

De inhuring van 21 appartementen voor een periode van 30 jaar werd al goedgekeurd op 1 april 2022. OCMW wijst de woningen nu toe aan gezinnen met een dringende woonnood. Nog eens 19 appartementen worden de komende jaren via het SVK verhuurd, aan gezinnen die daar op de wachtlijst staan.

De Brugse schepen Pablo Annys legt uit: “We gaan op deze site voor een uitdagende mix van huurders en gebruikers. De achtergrond van bewoners verschilt, de verblijfsduur ook. SVK-huurders, zoals mensen van het Lokaal Opvanginitiatief, krijgen de woning toegewezen na aanmelding op de wachtlijst. Ze hebben een aanvraag tot internationale bescherming ingediend of kregen recent een geldig statuut in België.”

“Daarnaast huisvesten we in Zeebrugge bewoners van de crisisopvang die enige tijd dak- of thuisloos waren. Zij krijgen een opvang voor enkele maanden, terwijl we samen een duurzame oplossing voor hun huisvestingsprobleem zoeken.”

De verschillende begeleiders van het OCMW en welzijnsverenigingen ’t Sas en SVK delen de spreekruimte op het gelijkvloers van het appartementsblok. Ze stemmen met elkaar af en zorgen voor permanentie doorheen de week, ter ondersteuning van bewoners en cliënten met een zorgvraag. De site in de Kielbankstraat heeft ook een nieuwe conciërge die er woont en werkt.

Woningen gezocht

SVK Brugge en het LOI zijn voortdurend op zoek naar appartementen of woningen om in te huren voor een periode van 9 jaar aan een voordelige huurprijs met volledige ontzorging voor de eigenaar.

Interesse? Neem contact op met jonas.desoete@svk-brugge.be of veerle.vanvynckt@ocmw-brugge.be