OC Eikenhove wordt wijkcentrum met zorg voor jong en oud: “Sociale cohesie versterken”

Lokale dienstencentra kregen enkele jaren geleden de opdracht om meer buurtgericht te werken. In dat kader wordt het huidige ontmoetingscentrum Eikenhove in de Torenhofwijk omgevormd tot een wijkcentrum. Het stadsbestuur wil er ook een OverKop-huis inrichten.

In het kader van ‘buurtgericht werken’ organiseert het Welzijnshuis naast buurtcafés ook huisbezoeken bij de 80-jarige Waregemnaars. “Het doel daarvan is om noden en signalen op te pikken bij buurtbewoners en er nadien mee aan de slag te gaan. De opzet van het nieuwe wijkcentrum past perfect in dat plaatje”, duidt schepen van Welzijn Joost Kerkhove (CD&V).

Buurtcafé en Digipunt

In het wijkcentrum Eikenhove kunnen verenigingen nog steeds bijeenkomen. Maar een aantal diensten zal er activiteiten of een vast contactpunt aanbieden. Lokaal dienstencentrum Het Gaverpeirdje neemt vanaf januari 2024 de coördinatie van het wijkcentrum op zich, samen met enkele geëngageerde vrijwilligers. “Concreet betekent dit dat het wekelijkse buurtcafé, het digipunt en een aantal activiteiten vanaf februari een nieuwe stek krijgen in het wijkcentrum Eikenhove.”

Er zal ook meer worden ingezet op jongeren. “De stad ontving van Vlaanderen een subsidie van 200.000 euro voor het versterken van de sociale cohesie en om een vrijetijdswerking op te zetten voor kinderen en jongeren uit de buurt”, vertelt schepen van Ontmoetingscentra Pietro Iacopucci (CD&V). “We zullen verder initiatief nemen om samen met diverse partners hier zo’n werking op te starten.”

OverKop-huis

Bovendien dienen er zich op korte termijn nog enkele mogelijkheden aan. “Binnen W13 (de Zuid-West-Vlaamse welzijnsvereniging, red.) neemt Stad Waregem het engagement op zich om een nieuw OverKop-huis op te starten”, gaat Kerkhove verder.

“In een OverKop-huis kan je als jongere tot 25 jaar gewoon binnen en buiten lopen en allerlei leuke activiteiten doen. Het is een veilige plek waar je een luisterend oor vindt en ook een beroep kan doen op professionele therapeutische hulp, zonder een label opgeplakt te krijgen.” Bij goedkeuring van het project kan het stadsbestuur in april concreet aan de slag. Het OverKop-huis zou in het wijkcentrum ingericht worden.