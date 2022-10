OC De Coorenaar viert tiende verjaardag: “Je kan ons gerust een geoliede machine noemen”

Op 14 september was het tien jaar geleden dat de deuren openden van ontmoetingscentrum De Coorenaar. Bestuursleden Daisy Vercruysse, Marie-Paule Buyck, Nele Callebaert en de afwezige Isabelle Desmyter vierden op maandagavond 26 september deze verjaardag op gepaste wijze met de vele verenigingen die van het centrum gebruikmaken.

Het dagelijks bestuur van OC De Coorenaar bestaat uit vier dames, die als vrijwilliger de werking op zich nemen. “We hebben elk onze eigen taak, van verhuur tot administratie, en vormen een sterk team. Je kan ons zeker een goed geoliede machine noemen”, vertelt voorzitter Daisy Vercruysse. Het 10-jarig bestaan gaf reden tot feest. Het bestuur nodigde alle verenigingen uit die gebruikmaken van de faciliteiten om samen het glas te heffen op deze bijzondere verjaardag. “Het is leuk dat de gebruikers zo talrijk aanwezig zijn. Zo’n 90 procent van onze verenigingen komt uit Desselgem, een klein aandeel uit Waregem.”

Chirofuiven en vergaderingen

Onder meer Femma, de Desselgemse handbal- en basketclub, de wielervrienden van DDW, Okra, Neos, KaDee, De Gezinsbond en het Davidsfonds, het koor Qui-Vive, de schildersclub, chiro en andere Waregemse ontmoetingscentra tekenden allemaal present voor een avond vol herinneringen en toekomstplannen. “Die verenigingen gebruiken De Coorenaar bijna maandelijks”, vertelt Daisy. “Van eetfestijnen en chirofuiven tot sportwedstrijden, wandeltochten en vergaderingen. Er is hier heel veel mogelijk.” De receptie is een initiatief van het bestuur zelf. “De gebruikers spijzen de kas, dus wilden we met deze mooie aangelegenheid iets terugdoen en hen bedanken met een hapje en een drankje. Met die kas zorgen we voor de continuïteit van de dagelijkse werking en investeren we in nieuw meubilair, frigo’s, een eigen keuken enzovoort. Een keer per jaar organiseren we een vergadering voor alle verenigingen, zodat iedereen inspraak heeft op de investeringsplannen.”