OC De Coorenaar koopt bolderkar voor Saidjah en Niene

Vorige zaterdag ruimden bijna honderd enthousiastelingen hun buurt op tijdens de Lenteschoonmaak. Mooimakers Saidjah en Niene Pijlijser kregen in Desselgem een duwtje in de rug, met een gloednieuwe bolderkar.

De vele Mooimakers die Waregem rijk is, hielden afgelopen zaterdag een grote Lenteschoonmaak in de paardenstad. Onder meer de Moorstraat in Sint-Eloois-Vijve, de omgeving van de Zagerijstraat in Waregem, het Torenhof in Waregem, het Kerkplein in Beveren-Leie en de omgeving van ontmoetingscentrum De Coorenaar in Desselgem werden aangepakt door bijna honderd enthousiastelingen.

Maar liefst 52 volwassenen en 35 kinderen ruimden zaterdag samen met de Mooimakers een halve container zwerfvuil op. Over het volledige jaar 2022 verzamelden de vrijwilligers in Waregem bijna 2,5 ton zwerfvuil en 0,87 ton pmd. Voor Saidjah Pijlijser en zijn dochter Niene hadden de bestuursleden van het Desselgemse ontmoetingscentrum De Coorenaar nog een verrassing in petto. “Onlangs deed Saidjah een oproep op Facebook of iemand hen een bolderkar kon uitlenen, zodat ze makkelijker het afval kunnen ophalen en naar huis vervoeren”, vertelt bestuurslid Nele Callebert. “Dat bracht ons op ideëen. Omdat Saidjah en Niene garanderen dat de omgeving rond het OC proper blijft, hebben we besloten om een bolderkar voor hen aan te kopen.”

Saidjah en Niene mogen de bolderkar vrij gebruiken voor hun opruimrondes aan het OC, het sportcentrum, de serviceflats de Coorenblomme en de speelpleintjes in de buurt. “Als ze om een of andere reden geen Mooimaker meer kunnen zijn, dan geven we de bolderkar door aan hun opvolgers”, klinkt het nog. (PNW)