Obus gevonden bij parking ‘t Zand in Brugge

Tijdens de uitbreidingswerken aan parking ‘t Zand in Brugge stootte de aannemer woensdagnamiddag op een obus. Er is geen enkel gevaar, de Meifoor kan gewoon doorgaan.

Dovo is momenteel ter plaatse om de bom van ongeveer 30 cm groot te verwijderen. Er zouden geen veiligheidsrisico’s zijn, waardoor er ook geen perimeter werd ingesteld.

Er is ook geen hinder voor het verkeer of de Meifoor. “We vermoeden dat de obus is meegekomen met opgevoerde aarde voor de heraanleg van het park boven de parking”, klinkt het.