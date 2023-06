Objecten van iconische beuk te koop: Houten vredesduif blikvanger in Sint-Dionysiuskerk

De iconische rode beuk naast de Sint-Dionysiuskerk in Geluwe werd eind oktober gekapt omdat hij wegens schimmel niet meer te redden was. Een deel van die boom kreeg een nieuw leven. Uit de stam is door Bert Gardyn uit Wervik een vredesduif v vervaardigd. Het kunstwerk weegt 500 kilo en blijft in de Sint-Dionysiuskerk. Enkele zijtakken zijn door Sooi Valcke uit Ronse verwerkt tot decoratieve objecten.

In januari werd een nieuwe boom geplant, een Doornikse cultivar, een zilverlinde. “Het stadsbestuur betrok de inwoners bij de vervolgaanpak en via het burgerplatform ‘8940 Spreekt’ werd een participatietraject opgestart”, zegt schepen Bercy Slegers (CD&V). “De burgers konden niet alleen ideeën indienen, maar zich ook uitspreken over de voorstellen van andere participanten.”

Voor de officiële onthulling van de nieuwe boom mocht burgemeester Youro Casier (Vooruit) het lint doorknippen. Sooi Valcke maakte kleine jaarschijfjes en stukken fruit zoals peer, eikel, appel. Deze worden te koop aangeboden aan de inwoners en zijn voorzien van een certificaat. In de kerk is er heel de zomer een kleine tentoonstelling van de objecten met uitleg over de historiek, de kunstenaars en het vervolgtraject.

VTI Sint-Lucas

“De rest van het hout van de stam is momenteel gestockeerd in een droogoven en wordt volgend schooljaar door de leerlingen van het VTI Sint-Lucas Menen verwerkt tot broodplanken en gedraaide eieren”, zegt de schepen. ”Ook drie grote jaarschijven uit de stam van de rode beuk worden door het VTI bewerkt.”

Dit project liep in samenwerking met een kleine werkgroep en met de steun van vereniging ’t Erfgoed en Dirk Decuypere. Uit de rode beukstam zaagde boomchirurg Jorry Berghe drie schijven waarop de jaarringen duidelijk zichtbaar werden na een bewerking in het VTI Sint-Lucas. “Bij een eerste telling op 5 juni door Dirk Decuypere en leerkracht Dik Colpaert stopte de telduim op 105 jaarringen”, zegt Bercy. “De beuk zou dus dateren van 1917. Klopt dit, dan was hij bij zijn onthulling als Vrijheidsboom in 1930 reeds 13 jaar oud. Dirk Decuypere onderzoekt en documenteert dit verder.”

Bert Gardyn uit de Donkerstraat is boom- en tuinverzorger. Zijn specialiteit is het bewerken en verzorgen van bomen. Hij maakte al verschillende beelden uit hout. Via boomverzorger Jorry Berghe werd Bert aangesproken om uit de stam een passend kunstwerk te maken.

Beperkt te koop

Sooi Valcke is paramedicus van opleiding en werkte zeven jaar in Chili. Bij zijn terugkeer in België had de liefde voor houtbewerking hem te pakken en beoefende hij het als ambacht. Hij is de schoonbroer van Lionel Brulez. De objecten zijn te koop aan de balie van het Nationaal Tabaksmuseum. Gezien de beperkte oplage kan per persoon maar één object gekocht worden. Met de opbrengst van de verkoop zal de stad herinvesteren in duurzame bomen en groen in Geluwe.

Meer info op www.wervik.be/kunstrodebeuk (EDB)