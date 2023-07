‘Oaltied Ostende’: leuke video zet link tussen KV Oostende en stad in de verf

KV Oostende lanceert een nieuwe zomercampagne met knappe video, waarin het Oostendse DNA centraal staat. Hoofdrolspeler is trainer Stijn Vreven én een iconisch Oostends monument.

Minder dan een minuut. Langer moet de video van KV Oostende niet duren om de achterban – en het brede publiek – te overtuigen van de nieuwe weg die de club wil inslaan. Daarin maakt de Limburgse coach Stijn Vreven op een vissersschip de analogie met eb en vloed, ups en downs. “Er zullen tijden zijn waarin we zullen lachen, zingen en springen, en wellicht ook tijden waarin we zullen roepen en vloeken. Zo gaat dat in het voetbal.”

(Lees verder onder de video)



De club heeft niet de makkelijkste periode achter de rug, met als dieptepunt degradatie, maar wil diezelfde rug weer rechten met de slogan ‘Eb en vloed, mor Oaltied Ostende’, op sociale media afgekort tot ‘Oaltied Ostende’.

Onvoorwaardelijke steun en lokale verankering

“Enerzijds slaat dit op de onvoorwaardelijke steun van de supporters voor onze club”, onderschrijft communicatiemanager Bram Keirsebilck. “Op welk niveau we ook spelen: de fans zijn én blijven het kloppend hart van de club.”

“Anderzijds ligt de focus op de lokale verankering. Vaak een hol woord, maar we willen dit meer dan ooit belichamen. Bijvoorbeeld door het aantrekken van veel Vlaamse spelers en een Vlaamse staf met lokale gezichten. We willen dat verhaal dus ook doortrekken naar onze campagne met volle focus op Oostende in alle facetten: de bekende hotspots, de ruwe, ongepolijste kant van de stad. We starten onze campagne vandaag op met een video van Stijn Vreven op de vissersboot 0.29 Broodwinner. Hij vaart als het ware Oostende binnen en laat zich leiden door het licht van de vuurtoren ‘Lange Nelle’ om het schip de haven in te loodsen. Lange Nelle speelt trouwens ook een prominente rol in de visuals op sociale media die we vandaag lanceren.”

Passend in het verhaal

Zeer symbolisch allemaal, maar het past perfect in het verhaal dat KVO wil vertellen. “We wilden de campagne trouwens ook niet lanceren bij het begin van de abonnementenverkoop onder het moto ‘geen woorden maar daden’. We denken dat er de voorbije weken intussen een nieuwe wind waait en nu is het dan ook al veel meer passend om de campagne te lanceren. Hopelijk vinden de fans het leuk al beseffen we ook dat de waarheid altijd op het veld ligt”, besluit Keirsebilck.

De achterban lijkt die boodschap te smaken: intussen vernieuwden meer dan 1.500 abonnees hun seizoenskaart. Een goed resultaat, gelet op de woelige voorbije jaren. Vorig jaar klokte KVO af op zo’n 2.300 abonneehouders.