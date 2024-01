O-punt van Stad Oostende ontvangt tienduizendste melding

Vorig weekend kwam de tienduizendste melding via de website van O-punt binnen. Zo trapt het contactpunt van Stad Oostende het jaar meteen af met een mijlpaal. Stad Oostende lanceerde O-punt anderhalf jaar geleden, als hét contactpunt om iets te melden, vragen of delen. De stad roept iedereen op om er gebruik van te maken en bij te dragen aan een nog beter Oostende.

In het eerste weekend van 2024 kwam de tienduizendste melding binnen via de website van O-punt, het contactpunt van Stad Oostende. Het ging om een compliment en een vraag over de kerstverlichting. Stad Oostende moedigt iedereen aan om gebruik te blijven maken van O-punt. Alle meldingen, klachten, suggesties en complimenten helpen om de dienstverlening te optimaliseren.

Burgemeester Bart Tommelein: “Via ons meldpunt kan iedereen suggesties doen om Oostende nog meer te doen stralen. Dat wérkt ook echt. Het afgelopen jaar hebben we heel wat suggesties via O-punt omgezet in de praktijk.”

Heel wat verwezenlijkingen

Dankzij meldingen via O-punt kwam er een verzorgingskussen aan de toiletten in het stadhuis, komen er bankjes aan het einde van de Geraniumlaan, zal er op termijn openbare verlichting komen in de Populierendreef, zal het Leopold I-plein veiliger worden voor fietsers, werd een extra zebrapad aangelegd in de Zandvoordestraat zodat er veilig kan overgestoken worden richting de Sint Lodewijksschool,…

Wie nog ideeën heeft, kan ze melden via www.oostende.be/o-punt

Je kan O-punt bereiken via:

de website: www.oostende.be/o-punt

e-mail: o-punt@oostende.be

telefonisch: op het gratis nummer 0800 1 8400

persoonlijk of per post: naar het Stadhuis (Vindictivelaan 1) of de campus Edith Cavell (Edith Cavellstraat 15)