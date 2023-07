O-punt draait op volle toeren in Oostende: elke dag 30 meldingen, klachten of suggesties

Oostendenaars, toeristen en tweedeverblijvers vinden massaal de weg naar het O-punt. Het eerste jaarrapport van dit gecentraliseerde systeem is klaar. “We geven de burger een oplossing of antwoord, maar maken ook de dienstverlening beter”, zegt burgemeester Bart Tommelein.

Het O-punt is een centraal meldpunt waar burgers terecht kunnen met klachten, opmerkingen en suggesties. Dat kan per brief, fysiek op het stadhuis of campus Edith Cavell, via mail of via een speciaal formulier op de website. Via dat formulier kwamen trouwens 66 procent van de meldingen binnen.

Tussen eind mei (start van het O-punt, red.) en eind december werden 6.494 zaken geregistreerd: 1.786 (28 procent) door eigen medewerkers (bv. gemeenschapswachten) en 4.708 door burgers (72 procent). In het jaarrapport worden ze bewust ‘klanten’ genoemd. vijf van hen schreven nog een traditionele brief.

Zelf behandelen

De meeste meldingen (62 procent) kon het O-punt zelf behandelen, inclusief verweer tegen GAS-boetes. In 2.403 gevallen (38 procent) was de melding niet voor de stad en werd contact genomen met de melder om de melding door te sturen.

Uit de cijfers van het jaarrapport blijkt dat er veel klachten zijn onder de 4.091 behandelde meldingen: 3.601 klachten (88 procent), tegenover 343 suggesties en 147 complimenten. Van de 3.601 meldingen en klachten waren er 1.602 uit de categorie ‘publieke ruimte’ en 1.242 rond overlast. “Dat is niet verwonderlijk want dat zijn de meest zichtbare sectoren waar zowat alle burgers mee in contact komen”, luidt de analyse.

Er waren ook 45 meldingen over diverse administratieve stadsprocedures. De meeste meldingen (32 procent) gingen over uit het centrum, terwijl er maar 21 procent van de Oostendse bevolking woont. Niet verwonderlijk want in het centrum gebeurt ook het meest. Er komen procentueel weinig klachten over zones in Raversijde (2,8 procent), Zandvoorde (3,8 procent), de Konterdam (5,5 procent) en de Vuurtorenwijk (6,8 procent). Over de wijk Westerkwartier kwamen 15 procent van de klachten en voor Mariakerke 13,6 procent. Tussen mei en december waren er 62 klachten en meldingen van geluidshinder

Analyse

Er werd ook een onderscheid gemaakt tussen klachten over de dienstverlening van de stad (1.748) en klachten over het gevoerde beleid (127). In 1.559 gevallen kon er moeilijk een onderscheid gemaakt worden (bv. een burger die klaagt over iemand anders). Er waren ook 127 klachten over een combinatie van een beslissing en uitvoering ervan. De meeste (245) van de 343 suggesties gingen over de publieke ruimte; ook de meeste complimenten (52) gingen daarover.

Burgemeester Bart Tommelein, bevoegd voor communicatie en de politieke bezieler van het O-punt: “We willen niet alleen de burger een oplossing of antwoord bieden, maar ook in samenwerking met de betrokken diensten tot structurele veranderingen komen. Zo maken we de dienstverlening van de Stad Oostende nog beter en de klant meer tevreden.”