O-Forty kerstmarkt brengt 4.300 euro op

Donderdag 15 december was er een after work kerstmarkt in O-Forty, waarvan de opbrengst werd geschonken aan de Warmste week.

Bright Poyentials, Huswell, Winesbyabron, Pasta Puur, The Streetfood Company, O-Forty, Demi Maison, Sanical, Globel Estate, O-Sporty en Kiwanes konden na afloop 4.300 euro schenken aan het goede doel. “Ik heb in het verleden al een kleinschaliger initiatief opgezet voor de Warmste week. Toen ik het idee voor een kerstmarkt opperde, sprong iedereen mee in het verhaal. Het doel is om met deze actie ook de kansarmoede aan te pakken in België, iets wat me diep raakt. Kinderen worden erin geboren, maar kiezen er niet voor. Het zou voor iedereen een basisrecht moeten zijn om niet in armoede te moeten leven”, weet Sophie Decuyper van Bright Potentials te vertellen. (GST)