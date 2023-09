Nutskasten in Poperinge en Vleteren krijgen een historisch jasje

De nutskasten in Poperinge en Vleteren werden donderdag in een historisch jasje gestoken. In totaal zal projectvereniging CO7 verschillende nutskasten in zeven gemeenten in de Zuidelijke Westhoek opsmukken met een oude foto uit de regionale erfgoedbank ‘Westhoek verbeeldt’.

Vanaf september zal op 35 grijze nutskasten in de gemeenten Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Poperinge, Vleteren en Zonnebeke voortaan een foto uit ‘Westhoek verbeeldt’ prijken. Het idee voor de bekleding van de nutskasten kwam van Dominiek Dendooven, wetenschappelijk medewerker van het In Flanders Fields Museum in Ieper, die in de straten van het Zweedse Helsingborg nutskasten met oude beelden zag.

Eerbetoon

“Het is ook een eerbetoon aan de honderden vrijwilligers die al jarenlang achter de schermen helpen deze erfgoedbank op te bouwen. Hun harde werk wordt nu ook buiten de digitale invloedsfeer zichtbaar voor het brede publiek”, vertelt Laurent Hoornaert, voorzitter van CO7, de intergemeentelijke cultuur- en erfgoedwerking in de Zuidelijke Westhoek.

Voor de keuze van de locaties en de bijhorende beelden deed CO7 beroep op de vrijwilligers en lokale coördinatoren van ‘Westhoek verbeeldt’. In Poperinge mochten inwoners mee beslissen welke kasten bekleed zouden worden. Een QR-code op de kasten maakt het mogelijk om extra informatie over de beelden op te zoeken in de beeldbank.