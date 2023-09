Nummer twaalf voor bewoners ‘t Schuttershof

De bewoners van ’t Schuttershof zijn voor de twaalfde keer bijeengekomen in een tent die traditioneel stond opgesteld in de tuin van Jacques en Hilde Gits. Er kwamen 55 volwassenen en kinderen langs.

Er was een aperitief en barbecue. Om ervoor te zorgen dat iedereen elkaar telkens wat beter leert kennen, was er in de namiddag een escape game rond ‘kerkelijke’ thema’s: men ging op zoek naar de meest zedige inwoners en de grootste zondaars van ’t Schuttershof. Het comité bestaat uit Wouter Declercq, Stine Callewaert, Verena Vanhoorelbeke, Steve Wille, Sofie Bruneel, Vincent Anraed, Kenny Baert en Romina Spinnewyn. (Patrick D./foto FODI)

