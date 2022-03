Nu wordt de koers wél een volksfeest in Ieper

IEPER Ieper staat die weekend in het teken van de koers. Na twee edities zonder publiek kan de stad eindelijk de 100.000 euro verzilveren die het ieder jaar betaalt om startstad van de voorjaarsklassieker te mogen zijn. De hotels zijn volgeboekt en met het stralende lenteweer dat voorspeld wordt, belooft de Grote Markt heel sfeervol te worden.

Even terugkeren naar 5 september 2019. Het toen nog nieuwe stadsbestuur kondigt met gepaste trots aan dat Stad Ieper de komende zes jaar de startstad wordt van Gent-Wevelgem. Daarvoor zou de stad jaarlijks 100.000 euro betalen, ieder jaar vermeerderd met 10.000 euro. Niemand kon toen voorspellen dat een pandemie de wereld in haar greep zou nemen en de eerste twee starts onder de Menenpoort zonder publiek zouden zijn. “Ondanks de bijzondere omstandigheden waren die twee edities een succes”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “Onze stad stond in binnen- en buitenland mooi in the picture. Maar het is nu echt wel reikhalzend uitkijken om eindelijk ook de supporters te mogen verwelkomen. De binnenstad werd qua aankleding al in een wielerkleedje gehuld, tel daarbij nog de vele enthousiaste koersliefhebbers onder een lentezon en je weet: de sfeer zal top zijn! Ik neem thuis de hele wedstrijd op om achteraf nog eens te kunnen genieten van de prachtige beelden van Ieper en omstreken op televisie.”

Vorig jaar was er een overeenkomst tussen het stadsbestuur en de organisatie van Gent-Wevelgem dat de stad de geplande verhoging van 10.000 euro per jaar niet hoeft te betalen. Bijkomend kon de stad de voorziene return on investment die voor de stad verbonden moet zijn aan de wedstrijd opsparen voor de komende jaren. “Met dat extra wensen we eigenlijk elk jaar iets meer beleving toe te voegen aan deze mooie dag”, zegt burgemeester Talpe. “Zo willen we in de toekomst ook de jeugd betrekken in het gebeuren en bekijken we de mogelijkheid om onze lokale fietstoeristenclubs iets moois aan te bieden. Dit jaar zetten we alvast het In Flanders Fields Museum in de kijker, want alle renners zullen vanuit de entree van het museum het startpodium oprijden. Je hoort nu de mensen op straat meer en meer over de koers praten. Dit weekend is de koers toch eventjes van Ieper.”

Return op lange termijn

Het startpodium komt dus op de Grote Markt. Daar is er ook een koerscafé, maar die tickets zijn al uitverkocht. “We verwachten toch heel wat bezoekers gedurende de hele dag”, zegt schepen van Evenementen en Economie Diego Desmadryl (Open Ieper). “Dat zal zorgen voor een echte boost voor onze recasector. Ook op zaterdag zullen trouwens al enkele duizenden wielertoeristen tijdens de Gent-Wevelgem Cyclo halt houden op de Grote Markt aan het startpodium. Vanuit verschillende hotels kregen we bevestiging van 100 procent bezetting. Maar de return is er uiteraard ook op lange termijn. Deze koers is mooie promotie voor Ieper als ideale uitvalsbasis voor fietstoerisme. Vorig jaar stelden we bijvoorbeeld vast dat de website ‘fietsen vanuit Ieper’ tijdens de wedstrijd alleen al een bereik van 400 procent had.”

Zo’n evenement heeft de horeca nodig na twee jaar corona

Voorzitter Jurgen Crombez van Horeca Ieper bevestigt dat het nu al een gouden weekend is voor de hotels. “Het leeft wel bij de horeca en de handelaars. Ook voor de horeca langs het parcours buiten het centrum zijn het hoogdagen. De horeca is ook afhankelijk van toerisme, dus het is wel heel goed dat zo’n evenement doorgaat. Dat hebben we wel nodig na twee jaar corona. Je voelt wel dat de mensen klaar zijn om weer buiten te komen en de koers in de volle ambiance mee te maken. Ik denk dat het een groot succes wordt.”

Nieuwe wind

Voor de Koninklijke Ieperse Wielerclub (WIK) wordt het ook een topdag. WIK organiseert de Kattenkoers voor beloften en de GP André Noyelle voor junioren met start en aankomst in centrum Ieper, en dat voor de eerste keer sinds 2019. De Katjeskoers voor nieuwelingen vindt opnieuw plaats in Boezinge. “We zijn er helemaal klaar voor”, zegt voorzitter Bart Vannieuwenhuyse. “Het was na drie jaar enigszins moeilijk om uit de startblokken te komen, maar je zag wel dat iedereen honger had om te organiseren. Er zijn vrijwilligers afgehaakt, maar anderzijds zijn er ook nieuwe mensen bijgekomen. Er is een nieuwe wind aan het waaien in onze vereniging.”

Het is ondertussen het vijfde jaar dat WIK samenwerkt met Gent-Wevelgem. “Maar het zal de eerste keer zijn dat we allebei starten in Ieper”, vervolgt Bart Vannieuwenhuyse. “Voor die jonge renners is het toch speciaal om de prijsuitreiking te hebben op hetzelfde podium waarop de profrenners voorgesteld worden. En hopelijk hebben we een winnaar bij de junioren en beloften die later ooit Gent-Wevelgem wint. Dat is toch de droom. Dus voor ons mag Mads Pedersen, die in 2015 de Kattenkoers won, Gent-Wevelgem winnen.”

Burgemeester Emmily Talpe kijkt ook uit naar de vrouweneditie. “Vorig jaar zat ik er met Lotte Kopecky net naast, maar ik durf toch mijn gokje te herhalen. We konden al zien dat ze in goede vorm zit, ze lijkt me zeker een grote kanshebber”, besluit de burgemeester.